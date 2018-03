Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira

Funcionários são presos por envolvimento em roubo de R$ 20 mil de empresa



Equipes da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública e do 3º Distrito Policial efetuaram a prisão, no final da tarde desta terça-feira (13), de dois homens acusados de participação no assalto a um caminhão de uma distribuidora de trigo e outros produtos para panificação, situada na Avenida Industrial Gil Martins, zona sul de Teresina.

Os suspeitos são Josiel Cardoso de Sousa Batista, 32 anos, e Alexandre Costa Silva, 27 anos, e a prisão temporária de ambos foi decretada no dia 7 de março pelo juiz Luiz de Moura Correia, titular da Central de Inquéritos de Teresina.





Bando suspeito de roubar delegacia em Curimatá é solto pela Polícia



O bando suspeito de participar de arrombar à Delegacia de Curimatá foi ouvido pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (13) e liberado em seguida. De acordo com o gerente de Policiamento do Interior, o delegado Emir Maia, mesmo após confessarem a participação no crime, o delegado do munícipio, Leandro Damasceno decidiu colocar os suspeitos em liberdade.

A explicação é de que, passado o flagrante, os suspeitos não poderiam ser presos, somente com decisão judicial. “Essa é uma questão muito polêmica. Eu teria prendido, mas o delegado entendeu que não havia mais o flagrante, então eles foram liberados e o delegado entrou com o pedido de prisão preventiva”, afirma o delegado Emir Maia.





Apoiadores de Bolsonaro usam camisa com foto de Lula decapitado



A foto de dois apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) vestindo uma camisa com a imagem de Lula decapitado está causando polêmica na cidade de Esperantina, a 189 quilômetros de Teresina. Os homens não foram identificados e não têm a aprovação dos organizadores do movimento que apoia o deputado federal pré-candidato à presidência da República.

Segundo Hermes Nogueira, o objetivo do grupo pró-Bolsonaro é apenas prestar homenagem ao político através de outdoors espalhados pela cidade. “Eu não concordo com essa imagem (da camisa) e não sei quem fez, mas é um ambiente aberto e eu não pude fazer nada”, justifica.