Apoiadores de Bolsonaro usam camisa com foto de Lula decapitado

A foto de dois apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) vestindo uma camisa com a imagem de Lula decapitado está causando polêmica na cidade de Esperantina, a 189 quilômetros de Teresina. Os homens não foram identificados e não têm a aprovação dos organizadores do movimento que apoia o deputado federal pré-candidato à presidência da República.



Segundo Hermes Nogueira, o objetivo do grupo pró-Bolsonaro é apenas prestar homenagem ao político através de outdoors espalhados pela cidade. “Eu não concordo com essa imagem (da camisa) e não sei quem fez, mas é um ambiente aberto e eu não pude fazer nada”, justifica.



Imagem com Lula decapitado não é aprovada por grupo organizado em Esperatina

Hermes pinta camisas gratuitamente para quem defende as ideias de Bolsonaro, mas é com uma imagem do pré-candidato apontando o dedo indicador e a frase “é melhor Jair se acostumando”.

O outro organizador, Cristiano Diego Silva, afirma que as camisas foram compradas pela internet, mas disse que também não tem contato com as pessoas que estavam vestidas. "Só vi no momento das fotos”, afirma.

No ano passado, uma loja virtual no Facebook causou polêmica ao anunciar a venda de camisas com a imagem de Lula decapitado. O caso virou notícia em sites de esquerda e a página foi excluída da rede social. Além do petista, outras personalidades da política foram representadas em situação semelhante, incluindo Bolsonaro.



Grupo de apoiadores de Bolsonaro em Esperantina (Foto: Arquivo pessoal)

Em Esperantina, o grupo de Whatsapp formado para reunir apoiadores de Bolsonaro já conta com mais de 150 participantes. Segundo Cristiano Diego, o aluguel de dois outdoors durante 30 dias foi pago por 50 pessoas. “Foi uma mobilização popular, sem apoio de nenhum político”, disse.

No Piauí, os outdoors de apoio a Bolsonaro já foram espalhados em pelo menos oito municípios: Parnaíba, Esperantina, Piracuruca, Campo Maior, Picos, São Raimundo nonato, Floriano e Paulistana.

Nayara Felizardo