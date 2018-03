Funcionários são presos por envolvimento em roubo de R$ 20 mil de empresa

Equipes da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública e do 3º Distrito Policial efetuaram a prisão, no final da tarde desta terça-feira (13), de dois homens acusados de participação no assalto a um caminhão de uma distribuidora de trigo e outros produtos para panificação, situada na Avenida Industrial Gil Martins, zona sul de Teresina.

Os suspeitos são Josiel Cardoso de Sousa Batista, 32 anos, e Alexandre Costa Silva, 27 anos, e a prisão temporária de ambos foi decretada no dia 7 de março pelo juiz Luiz de Moura Correia, titular da Central de Inquéritos de Teresina.

Josiel e Alexandre são funcionários da distribuidora, e teriam auxiliado outros dois elementos, que efetuaram o assalto, e que ainda não foram capturados.

Segundo o capitão Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa, Josiel e Alexandre teriam dado informações privilegiadas à dupla de assaltantes. Eles roubaram cerca de R$ 20 mil de um motorista de caminhão da distribuidora.

O crime ocorreu no início do ano, num posto de combustíveis situado no bairro Três Andares, zona sul da capital.

De acordo com a PM-PI, até hoje os dois funcionários continuavam trabalhando na empresa normalmente, e o dono sequer desconfiava que eles estavam envolvidos no crime.



Um dos suspeitos foi preso no Parque Rodoviário e o outro na Vila da Paz. A prisão temporária tem prazo de cinco dias.

Cícero Portela