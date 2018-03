Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (02/03)

Sarah Menezes assina com o Flamengo e será apresentada à torcida amanhã



A atleta Sarah Menezes é a mais nova contratação do Time Flamengo. Natural do Piauí, Sarah escreveu seu nome na história ao se tornar a primeira mulher a conquistar o ouro olímpico no judô, pelo Brasil, nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Além da inédita conquista feminina, ela quebrou um jejum de 20 anos sem títulos da modalidade nos Jogos Olímpicos. Aos 27 anos, Sarah assina pela primeira vez com um clube de fora de seu estado. O contrato tem duração de um ano.



Leia mais



Caged registra saldo negativo de 941 empregos em janeiro no Piauí



O número de desempregados no Piauí dobrou em janeiro de 2018, em relação ao mesmo período de 2017. É o que mostra dados divulgados nesta sexta-feira (2) no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. No primeiro mês do ano, foi registrado o saldo negativo de 941 empregos no Estado. Ao todo, 7.503 pessoas perderam o emprego enquanto 6.562 foram admitidas no mercado de trabalho formal.



Leia mais



Em uma semana, PRF apreende cerca de 140 toneladas de madeira



Em apenas uma semana, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu tirar de circulação cerca de 140 toneladas de madeira ilegal transportada pelas rodovias federais no Piauí. A última apreensão ocorreu nesta sexta-feira (2), no km 292 da BR-316, nas proximidades do município de Picos, localizado a cerca de 310 km de Teresina.



Leia mais



Vendendo droga a R$ 500, traficante ostentava imóveis de luxo em Paulistana



Policiais do 20º BPM de Paulistana prenderam, nesta quinta-feira (01), um homem identificado como Emerson Gomes da Silva, 31 anos, acusado de tráfico de drogas. Ele foi detido em flagrante vendendo cocaína a dois compradores oriundos do município de Caridade do Piauí, a 70 Km de Paulistana, mas o que chamou mesmo a atenção da polícia foi o alto nível de vida que Emerson levava. Segundo a PM, ele possuía imóveis e patrimônio incompatível com os rendimentos de um mecânico de oficina de carros, função que desempenhava na cidade.



Leia mais



Professor acalenta bebê para mãe não perder aula; “Isso é empatia”, diz



Uma boa ação faz toda diferença. Foi o que ensinou o professor de direito penal Alessander Mendes. Enquanto ministrava aula em uma faculdade particular de Teresina, o docente decidiu ajudar a sua aluna Eliana Figueredo, que estava prestes a deixar a sala de aula porque seu filho de três meses, o pequeno Matheus, começou a chorar.



Leia mais