Professor acalenta bebê para mãe não perder aula; “Isso é empatia”, diz

Uma boa ação faz toda diferença. Foi o que ensinou o professor de direito penal Alessander Mendes. Enquanto ministrava aula em uma faculdade particular de Teresina, o docente decidiu ajudar a sua aluna Eliana Figueredo, que estava prestes a deixar a sala de aula porque seu filho de três meses, o pequeno Matheus, começou a chorar.



Para que a mãe não precisasse se ausentar, o professor decidiu acalentar o bebê no colo e, para que ele se acalme, continuou a aula andando pela sala com a criança nos braços. A atitude surpreendeu os alunos em sala.

Um vídeo gravado pelos alunos mostra o momento em que o professor pega o bebê, brinca sobre a situação e continua a ministrar a aula. Não demorou muito para que o vídeo viralizasse e repercutisse nacionalmente.





Alessander Mendes conta a ODIA que não entende o porquê de toda a repercussão. “Foi um ato simples, meio que impulsivo. O bebê estava em um berço do lado da cadeira da mãe. Da metade para o final da aula começou a chorar. Ela olhou para mim, pediu desculpas e disse que iria sair da sala para não atrapalhar, então pedi permissão e o peguei no colo. Logo se acalmou”, relata.

De acordo com o professor, a principal preocupação em sala deve ser o aprendizado do aluno. “Não me importo em como eles vão, me importo com que eles aprendam. Professor não é apenas um ministrador de conteúdo, deve ser também entendedor do outro. Isso se chama empatia”, afirma.

Nayara FelizardoGeici Mello