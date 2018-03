Em uma semana, PRF apreende cerca de 140 toneladas de madeira

Em apenas uma semana, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu tirar de circulação cerca de 140 toneladas de madeira ilegal transportada pelas rodovias federais no Piauí. A última apreensão ocorreu nesta sexta-feira (2), no km 292 da BR-316, nas proximidades do município de Picos, localizado a cerca de 310 km de Teresina.



Segundo a PRF, um caminhão carregado com aproximadamente 22 toneladas de madeira foi parado durante uma fiscalização por equipes da PRF em Picos. O motorista não possuía a documentação exigida para o transporte da madeira, conforme especificado pela lei de crimes ambientais. Com a apreensão, o condutor, o veículo e a carga ficaram à disposição do IBAMA.

Um caminhão carregado com aproximadamente 22 toneladas de madeira foi parado durante fiscalização. (Foto: Divulgação/PRF)



Na última terça-feira (27), outro caminhão transportando madeira ilegal já havia sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, no km 11 da BR 316, em Teresina. O veículo, de placas do estado da Bahia, transportava cerca de 15 toneladas de madeira serrada sem a devida licença ambiental. Durante a fiscalização, foi constatado que a carga transportada era madeira oriunda do estado do Amapá e que tinha como destino a Bahia. A ocorrência foi encaminhada à Secretária Estadual de Meio Ambiente (SEMAR/PI) para os demais procedimentos legais.

Já a primeira apreensão da semana ocorreu na última sexta-feira (23), no km 199 da BR 230, no município de Oeiras, distante 270 km de Teresina. Na ocasião, foram apreendidos quatro caminhões carregados de madeira. Durante a abordagem da PRF, os condutos dos veículos apresentaram as guias florestais falsificadas.

Quatro caminhões carregados com 100 toneladas de madeira foram apreendidos em Oeiras. (Foto: Divulgação/PRF)

Ao todo, cerca de 100 toneladas de madeira estavam sendo transportadas pelos caminhões, configurando crime de transporte ilegal de madeira e uso de documento falso. As penas para os dois crimes variam de dois anos e meio a sete anos de prisão. Os condutores, veículos e a carga foram apresentados à Polícia Civil de Oeiras para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral