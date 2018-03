Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta segunda-feira (26/02)

Após morte de 'gêmeo do crime', comparsas ameaçam guerra com a Polícia



Uma mensagem supostamente enviada por comparsas dos gêmeos Alex e Alan dos Santos Nunes, vulgo "Gêmeos do crime", ameaça policiais de retaliação pela morte de um dos irmãos. Foragido da Penitenciária Irmão Guido desde fevereiro de 2017, Alex morreu na UTI do Hospital Dirceu Arcoverde em Parnaíba na noite de ontem (26), após ter sido baleado na troca de tiros com a Polícia durante uma abordagem policial na última sexta-feira (23).



Julgamento de mentor de estupro coletivo de Castelo será amanhã (27)



Acusado de ser o mentor do estupro coletivo ocorrido na cidade de Castelo do Piauí, a 190 km de Teresina, Adão José Silva Souza irá a Júri Popular em audiência marcada para às 9h desta terça-feira (27), no auditório do Fórum do município. A reportagem do ODIA entrou em contato com a promotoria do município que não quis dar mais detalhes sobre o julgamento. O processo segue em segredo em Justiça.



Polícia prende dupla suspeita de ataques a carros-forte no Piauí e Maranhão



A Polícia Militar de Timon prendeu, na manhã desta segunda-feira (26) duas pessoas suspeitas estarem envolvidas nos ataques a carros-fortes registrados em estradas do Piauí e Maranhão nas duas últimas semanas. A prisão aconteceu em uma barreira policial, após um veículo suspeito desobedecer a ordem de parada.



“Vida de juiz não é nada fácil”, diz Thiago Brandão, presidente da Amapi



O juiz Thiago Brandão, presidente da Associação dos Magistrados do Piauí (Amapi), concedeu entrevista exclusiva ao Portal O DIA e se manifestou sobre as críticas que o judiciário tem sofrido em âmbito estadual e nacional. “Vida de juiz não é nada fácil. Ele nunca agrada a todos e nem deve. O juiz é o servidor público pago para aplicar a lei”, defende.



Dupla faz arrastão em churrascaria e leva cliente como refém em Pio IX



Clientes de uma churrascaria do município de Pio IX, a 439 quilômetros de Teresina, viveram momentos de terror sob a mira da arma de assaltantes na noite deste domingo (25). Uma dupla fez arrastão no estabelecimento, trancou as vítimas na cozinha e ainda fugiu levando uma pessoa como refém.



