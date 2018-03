Polícia prende dupla suspeita de ataques a carros-forte no Piauí e Maranhão

A Polícia Militar de Timon prendeu, na manhã desta segunda-feira (26) duas pessoas suspeitas estarem envolvidas nos ataques a carros-fortes registrados em estradas do Piauí e Maranhão nas duas últimas semanas. A prisão aconteceu em uma barreira policial, após um veículo suspeito desobedecer a ordem de parada.



De acordo com a capitão Ibiapina, do 11º BPM, na noite de ontem, o Centro de Comando e Controle recebeu informações que haviam indivíduos em uma picape branca fazendo disparos em via pública. Foram acionadas as viaturas e dado início às abordagens a veículos com a descrição semelhante ao repassado nas denúncias. No entanto, um carro em específico furou a barreira e só parou após os policiais atirarem nos pneus.

Foto: Divulgação/PM-MA





“Os ocupantes ainda tentaram fugir correndo, mas não conseguiram ir longe. Para nossa surpresa, na parte de trás do carro havia uma placa de metal que isolava e meio que blindava o espaço ocupado pelos passageiros do veículo. É um item típico de carro-forte e comumente usado também por quadrilhas especializadas em ataques a instituições financeiras”, afirma a capitã.

Ainda de acordo com a PM, a placa da SW4 dos suspeitos era clonada de um veículo de Teresina. Os documentos apresentados por eles também eram falsos e, embora os policiais tenham dado início a um interrogatório, a dupla se negou a falar ou dar qualquer informação. Até o momento, a polícia ainda não divulgou a real identidade dos presos, mas acredita que eles sejam naturaid e Estados como Ceará e Pernambuco, por conta do sotaque forte que apresentam. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Timon e permanecem detidos.

A Polícia Militar do Maranhão já entrou em contato com o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Piauí (Greco), com o BOPE e o RONE para auxiliarem nas diligências.

Entenda

Nas duas últimas semanas, foram registrados três ataques a veículos de transporte de valor nas estradas federais que cortam o Piauí e o Maranhão. Na tarde do último dia 19, assaltantes explodiram dois carros-fortes simultaneamente: um na BR-343, em Campo Maior; e outro na BR-316, no povoado Estaca Zero, próximo a Água Branca. Na ação de Campo Maior, os criminosos levaram cerca de R$ 1,2 milhão.

Já no dia 23, foi a vez de um carro-forte que seguia na BR-316, entre Timon e Caxias, ser o alvo da quadrilha. O bando perseguia o veículo, que acabou saindo da pista e caindo em uma ribanceira. O condutor do carro-forte ficou preso às ferragens e os outros vigilantes também saíram feridos. Nesta ação, os criminosos não chegaram a concluir o roubo e fugiram sem levar nada.

Maria Clara Estrêla