Dupla faz arrastão em churrascaria e leva cliente como refém em Pio IX

Clientes de uma churrascaria do município de Pio IX, a 439 quilômetros de Teresina, viveram momentos de terror sob a mira da arma de assaltantes na noite deste domingo (25). Uma dupla fez arrastão no estabelecimento, trancou as vítimas na cozinha e ainda fugiu levando uma pessoa como refém.



A vítima sequestrada pelos criminosos foi identificada como sendo Renan Antão de Alencar. Ele foi obrigado a entrar em seu próprio veículo, um Corolla preto de placa PVC-0536, de Araripina-PE. Com uma arma apontada para sua cabeça, foi levado até a saída de Pio IX, na BR-020. A informação é do titular da Delegacia Regional do Município, delegado Aureliano Barcelos.

“As vítimas vieram na manhã de hoje registrar o BO e afirmam que eram dois homens encapuzados e armados. Um iniciou o arrastão e recolheu celulares e dinheiro das vítimas, enquanto o outro cuidava da logística da fuga e trancou o grupo na cozinha, levando apenas o Renan, que estava de carro”, explica o delegado.

Aureliano acrescenta ainda que Renan não sofreu qualquer ferimento e passa bem. Ele foi deixado pelos criminosos próximo a um assentamento na zona Rural de Pio IX ainda na noite de ontem. A polícia acredita que tenham feito a vítima de refém como garantia para evitar a aproximação da polícia durante a fuga.

A Delegacia de Pio IX está abrindo a investigação e dará início às primeiras diligências sobre o caso ainda na manhã de hoje.

Maria Clara Estrêla