Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira

Semar prorroga prazo de inscrições para concurso de auditor fiscal ambiental



O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prorrogou o prazo de inscrições para o cargo de auditor fiscal ambiental, que se encerrariam na última terça-feira (13). Os interessados em concorrer a um das 12 vagas de contratação imediata (e mais 12 para cadastro de reserva) têm agora até as 14 horas do dia 22 de março de 2018 para se inscrever no certame, por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

O valor da inscrição é R$ 115. Após preencher o formulário, o candidato deve efetuar o pagamento do boleto. A remuneração inicial para o exercício da atividade é de R$ 4.700 (vencimento de R$ 3.200 mais a Gratificação Legal de Desempenho Ambiental, de R$ 1.500).

Podem concorrer às vagas profissionais das áreas de: Agronomia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Biologia, Ciências Ambientais, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geofísica, Geografia, Geologia, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Oceanografia, Química, Saneamento Ambiental, Sensoriamento Remoto, Meio Ambiente, Zootecnia, Biomedicina, Engenharia de Pesca, Meteorologia e Serviço Social.







TCE manda Caixa suspender repasses de empréstimo ao Governo do Piauí



O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) determinou que a Caixa Econômica Federal suspenda o repasse das parcelas do contrato de empréstimo no valor de R$ 600 milhões firmado com o Governo do Piauí em 27 de junho de 2017, referente ao Plano de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Segundo a Corte de Contas, o Governo descumpriu o contrato de empréstimo, por não ter aplicado a totalidade dos recursos nas obras previstas no convênio com a Caixa, além de ter realizado transferências irregulares de tais recursos para a Conta Única do Tesouro Estadual.





Agespisa pode ser multada em R$ 10 mil por falta de água em Barras



O Ministério Público do Piauí, por meio do promotor de Justiça Glécio Setúbal, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barras, instaurou Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, contra a Agespisa. Na ação, ajuizada nesta segunda-feira (12), o promotor atesta a má prestação dos serviços de abastecimento e qualidade da água no município. Ao todo, 40 mil pessoas dependem da distribuidora para ter acesso à água em Barras.

De acordo com o promotor Glécio Setúbal, entre os principais problemas identificados no município está a falta constante de água em vários bairros. “Um dia tem água em um bairro, no outro dia em outro bairro. A distribuidora está fazendo manobras para conseguir cobrir a necessidade da população”, destaca. Para o promotor, a estação de tratamento de água de Barras, que coleta água dos rios Longá e Marapoã, não tem estrutura para abastecer toda a cidade.