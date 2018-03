Semar prorroga prazo de inscrições para concurso de auditor fiscal ambiental

O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prorrogou o prazo de inscrições para o cargo de auditor fiscal ambiental, que se encerrariam na última terça-feira (13). Os interessados em concorrer a um das 12 vagas de contratação imediata (e mais 12 para cadastro de reserva) têm agora até as 14 horas do dia 22 de março de 2018 para se inscrever no certame, por meio do site da Fundação Carlos Chagas.

O valor da inscrição é R$ 115. Após preencher o formulário, o candidato deve efetuar o pagamento do boleto. A remuneração inicial para o exercício da atividade é de R$ 4.700 (vencimento de R$ 3.200 mais a Gratificação Legal de Desempenho Ambiental, de R$ 1.500).

As provas objetiva e discursiva (estudo de caso) serão realizadas em Teresina, e estão agendadas para o dia 6 de maio.

Podem concorrer às vagas profissionais das áreas de: Agronomia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Biologia, Ciências Ambientais, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geofísica, Geografia, Geologia, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Oceanografia, Química, Saneamento Ambiental, Sensoriamento Remoto, Meio Ambiente, Zootecnia, Biomedicina, Engenharia de Pesca, Meteorologia e Serviço Social.

Além de apresentar o diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, os aprovados deverão ter registro no respectivo órgão de classe, nos casos em que a profissão possuir.



Além do prazo de inscrições, houve alteração também nos conteúdos programáticos das provas. O edital de retificação pode ser acessado no link: http://www.semar.pi.gov.br/download/201803/SM14_ec44b623f4.pdf.

Da Redação