Piauí recebe novo lote de vacinas para aplicação da segunda dose

Um total de 104.750 doses da vacina AstraZeneca compõe o novo lote recebido pelo estado do Piauí na tarde deste domingo (20) para a imunização contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), essa quantidade será utilizada para completar o ciclo de vacinação com a aplicação da segunda dose.

A equipe técnica da Sesapi aprovou que 71% das novas doses sejam distribuídas para a população de 60 a 64 anos, e 6% para o grupo de forças de segurança e salvamento e forças armadas. Além de grupos contemplados em outras pautas.

O secretário de Saúde, Florentino Neto, reforçou a necessidade do retorno da população para receber a segunda dose do imunizante. Ele lembra que a população deve ficar atenta ao dia que está reservado para sua faixa etária ou seu grupo profissional.

“Pedimos mais uma vez que não deixem de tomar a segunda dose. Voltem aos postos de saúde no dia anunciado pelo seu município, ou que esteja marcado no seu cartão de vacina. A segunda dose é essencial para que você fique imunizado e mesmo vacinado com as duas doses não deixe de manter os cuidados para evitar a propagação do vírus”, afirmou Florentino Neto.

No decreto

O governador Wellington Dias assinou novo decreto neste domingo (20) com medidas restritivas contra a Covid-19 no estado. As determinações são as mesmas que já estavam em vigor a algumas semanas.

