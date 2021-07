Governo do Piauí publica novo decreto com medidas restritivas

O governador Wellington Dias assinou novo decreto com medidas restritivas para conter a disseminação do novo coronavírus no Piauí. As determinações entram em vigor nesta segunda-feira (21) e seguem valendo até o domingo, 27 de junho. As medidas são as mesmas que já estão valendo no Piauí a algumas semanas.

Leia também: Aulas presenciais começam ser retomadas na UFPI a partir desta segunda (21)

Segundo o documento, seguem suspensas em todo o estado as atividades que geram aglomeração, como eventos culturais, boates, casas de shows ou qualquer atividades festivas público ou privadas, com ou sem a cobrança de ingressos.

Foto: Ccom

O funcionamento do comércio em geral fica restrito até às 17h. Já os que funcionam no horário noturno podem ficar abertos até às 20h, contudo, não podem passar de 9h de funcionamento. Já o setor de mercados, mercadinhos e mercearias podem ficar abertos até às 23h.

O decreto estabelece que os shoppings funcionarão das 12h às 22h. O horário do toque de recolher, por sua vez, também segue sem alteração, ocorrendo das 24h às 5h, ressalvados os deslocamentos de extrema necessidade.

Mais vacina

O Piauí recebe um novo lote de vacinas com 104.750 doses do imunizante AstraZeneca. Ao todo, 71% das novas doses serão distribuídas para a população de 60 a 64 anos, e 6% para o grupo de forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!