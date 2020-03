Piauí encontra-se em alerta para temporais e rajadas de vento, diz Inmet

O Estado do Piauí como um todo encontra-se em zona de alerta de perigo para risco de temporais e rajadas de vento, conforme os avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale para as próximas 24 horas e é de chuvas intensas com alto grau de severidade.



Os ventos podem variar a uma velocidade de 60 a 100 quilômetros por hora e a precipitação em 24 horas pode chegar a até 100 milímetros. O alerta detalha que há riscos de corte de energia elétrica, que da de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O aviso vale para todo o Sudeste, Centro-Norte, Sudoeste e Norte piauiense, e abrange também outras regiões como a Chapada Diamantina, o Norte, o Sul, o Oeste e o Sudoeste baiano. Aqui no Piauí, não entanto, não significa que as chuvas cairão em todo o Estado. Segundo explica a meteorologista Sônia Feitosa, da Semar (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), as maiores precipitações devem se concentrar em Teresina e na região Norte do Piauí.



“Em Teresina, deve chover de hoje até as primeiras horas de amanhã. Em Esperantina também tem expectativa de chuva e na região de Piripiri. Essas chuvas geralmente começam de tarde, por causa do calor acumulado, e entram pela noite. Já na região Sul, deve chover também, mas em menor intensidade”, diz Sônia.

Ainda segundo a meteorologista, essas fortes chuvas que vem sendo registradas no Norte do Piauí se devem à ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que nada mais é que a confluência dos ventos do Oceano Atlântico que vêm tanto do Norte quanto do Sul e quando chegam à região geram uma grande umidade que resulta em chuva.

Como essa ZCIT deve permanecer nas semanas seguintes agindo no céu do Piauí, isto significa que este mês de março e o próximo mês de abril serão de mais chuvas volumosas. Conforme explica Sônia Feitosa, março já é tradicionalmente o período mais chuvoso do Estado, concentrando médias de precipitação acima dos 200 milímetros. Abril não deve ficar atrás, embora já haja uma leve queda nos índices pluviométricos.

Maria Clara Estrêla