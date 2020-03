Rio Parnaíba sobe quase 2 metros em 24 horas, diz monitoramento

Devido às fortes chuvas que têm caído no Piauí nos últimos dias, já se começa a perceber o aumento do nível dos rios que cortam o Estado. Aqui em Teresina, por exemplo, o Rio Parnaíba teve uma elevação de 1,55 metros nas suas águas somente de sábado (07) para domingo (08), podendo chegar a valores acima de 4 metros nas próximas horas. É isso o que aponta o boletim do Serviço Geológico Brasileiro com o monitoramento das bacias hidrográficas.



Leia também:

Chuva forte provoca alagamentos e bloqueia rodovias em Piripiri

Chuva forte alaga ruas e causa transtornos em Teresina



Já no que respeita ao Rio Poti, em Teresina, de acordo com o CPRM, houve uma redução de 40 centímetros do seu nível no posto pluviométrico da Fazenda Cantinho II neste domingo (08). Por volta das 19 horas, o Poti registrava 6,93 metros e a previsão é que suas águas continuem diminuindo e fique em torno de 6,55 metros na manhã desta segunda-feira.



Foto: Arquivo O Dia

Na região Norte, rio atingem níveis de atenção e alerta

Em Luzilândia, na região Norte do Piauí, o nível do Parnaíba já sofreu uma elevação de 77 centímetros em um dia, contabilizando a conta atual de 3,88 metros com previsão de chegar em torno de 4,37 metros ainda na manhã de hoje (09), ou seja, 37 centímetros acima do nível de atenção.

Ainda na região do Norte do Estado, o posto pluviométrico do Rio Pedrinhas, na cidade de Barras, mantém-se em níveis acima da cota de alerta, que é de 3,7 metros. Segundo as previsões do CPRM, o nível das águas deve variar de 4,05 metros a 4,20 metros durante o dia de hoje. No entanto, mesmo esse volume ainda estando abaixo da cota de inundação (quando o rio pode começar a transbordar), os órgãos competentes devem estar em alerta para prevenção e minimização de prejuízos.

Já o Rio Longá, em Esperantina, continua em lento processo de elevação do seu nível, tendo elevado 55 centímetros entre o sábado e o domingo. Na noite de ontem (08), o CPRM atestou que o Longá atingiu a cota de 7,03 metros com previsão de chegar a 7,10 metros no dia de hoje, ou seja, 30 centímetros abaixo da cota de inundação, que é de 7,40 metros.

Maria Clara Estrêla