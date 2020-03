Cerca de 400 famílias já foram atingidas pela chuva em Piripiri

Piripiri, a 163 Km de Teresina, tem sido castigada pelas fortes chuvas que caem na região Norte do Piauí e nos últimos dias vem contabilizando estragos e prejuízos com estradas rompidas, pontos de alagamentos e enxurradas. Segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, pelo menos 400 famílias já foram atingidas pela chuva nos últimos dias. A informação foi repassada pelo comandante dos Bombeiros na região Norte, o major Rivelino Moura.



De acordo com ele, este número inclui famílias que tiveram suas casas invadidas pela água, que perderam eletrodomésticos, que tiveram prejuízos de várias naturezas e ainda aquelas que perderam tudo e que ficaram desabrigadas. As famílias desalojadas estão sendo recebidas nos abrigos e escolas o município.

Além dos vários pontos de alagamento dentro de Piripiri, o acesso da cidade também ficou prejudicado por conta do rompimento de alguns trechos de estradas com a força da água da chuva. “Houve o rompimento da BR-343, que jencontra-se interditada, tivemos também o rompimento da estrada calção que dá acesso do Açude Caldeirão e Piripiri e que está sendo recuperada pelo DER, e também de uma via de acesso para Pedro II. A estrada que dá acesso a Barras e Batalha ficou alagada em parte, mas também já está sendo desobstruída”, enumera o major Rivelino.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O Corpo de Bombeiros está mobilizado junto com a Prefeitura Municipal de Piripiri e o Governo do Estado para levar mantimentos e suprimentos às comunidades que ficaram isoladas. Também está sendo prestada assistência em abrigos e escolas do município às famílias que perderam tudo e que tiveram que deixar suas casas.

Óbitos

O Corpo de Bombeiros registrou ainda dois óbitos relacionados às chuvas na cidade de Piripiri. O primeiro caso foi de um jovem que morreu afogado ao entrar em um riacho no município de Morro do Chapéu. Ele foi arrastado pela força da água e seu corpo só foi resgatado na manhã de ontem (08). Há também o registro de uma pessoa que morreu dentro de um carro que foi levado pela enxurrada em Piripiri.

Maria Clara Estrêla