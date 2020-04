Piauí é o estado onde menos se acessa a internet no Brasil

O Piauí é o estado brasileiro que menos acessa a internet. É isto o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE divulgada nesta quarta-feira (29). De acordo com os dados, somente 61,4% dos lares piauienses utilizam a internet. Para efeito de comparação, o índice de acesso no Estado mais afetado, o Distrito Federal, é de 94,1%.



Mas o que chama atenção é que mesmo com o menor índice de acesso à internet do país, o Piauí teve um aumento de 8,7 pontos percentuais na quantidade de domicílios que utilizam a rede mundial de computadores entre 2016 e 2018. Segundo o IBGE, o principal motivo para a não utilização era o valor do serviço, considerado caro por pelo menos 26,7% das residências piauienses sem acesso à rede. Outros 2,4% dos que não possuem internet no Piauí dizem não ter interesse; 23,7% afirmam que nenhum morador da casa sabe usar o serviço; 12,3% dizem que o equipamento de acesso era caro; e 10,7% alegam que o serviço não está disponível para sua região.

Um outro dado que chama atenção no uso da internet no Piauí e que foi mapeado pelo IBGE diz respeito às formas de acesso. A grande maioria dos piauienses, ou seja, 99,3% dos lares que possuem rede no Estado usaram o celular para se conectar. Em segundo lugar nas plataformas de acesso aparece os computadores, usado por 34,5% dos piauienses; em terceiro lugar as televisões, usadas por 11%; e em terceiro lugar os tablets, utilizado por apenas 9,6% dos piauienses para acessar a internet.

Quanto ao uso da TV para entrar na rede, o IBGE destacou um dado que chama atenção: o número de acesso à internet por meio deste aparelho quase triplicou em dois anos no Piauí: em 2016, apenas 4,2% dos domicílios piauienses usavam a televisão para tal finalidade, chegando aos 11% em 2018. Em contrapartida, equipamentos como tablet e computador viram uma queda no seu uso de 2,1% e de 3,1% respectivamente.

As plataformas de acesso à internet revelam dados da condição socioeconômica do estado também. É que segundo a PNAD, nos lares piauienses em que a televisão havia sido usada para acessar a rede em 2018, foram verificados os maiores rendimentos médios mensais per capita (R$ 2.429,00). Em seguida, aparecem os domicílios com tablet, nos quais as rendas mensais per capita chegam a R$ 2.089,00; logo depois aparecem os domicílios com computador, onde os moradores têm renda mensal de R$ 1.807,00 e por fim os lares que usam o celular para acesso, com uma renda mensal média por pessoa de R$ 1.111.

Maria Clara Estrêla