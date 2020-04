IBGE: Piauiense está usando mais a banda larga fixa que a internet móvel

Um dado que chama atenção na Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio do IBGE divulgada nesta quarta-feira (29), diz respeito ao tipo de rede que o piauiense usa para acessar a internet. A despeito do fato de que 99,3% da população conectada usa o celular para entrar na rede, o uso da rede móvel (3G ou 4G) vem caindo no Estado nos últimos anos diante do crescimento do uso da banda larga fixa. Aqui no Piauí, o uso da rede móvel caiu de 80,2% em 2016 para 76,2% em 2017, chegando a 74,3% em 2018. Já a banda larga fixa aumentou sua presença nos lares piauienses, passando de 50% em 2016 para 60,8% em 2017 e chegando a 69,1% em 2018.



Leia também:

Piauí é o estado onde menos se acessa a internet no Brasil

Piauí tem o 4º menor percentual de pessoas que possuem celular



Com esse movimento, o Piauí vai na contramão do que se observa no restante do Brasil onde houve crescimento da banda larga móvel e também na fixa na comparação com 2016. Por exemplo, no país, a utilização de 3G ou 4G era de 77,3% em 2016, passando para 78,6% em 2017 e chegando a 80,2% em 2018. Já o percentual daqueles que usavam a banda larga fixa evoluiu de 71,4% em 2016 para 73,5% em 2017, chegando a 75,9% em 2018.

Mas mesmo na contramão do país, o Piauí segue a tendência observada no Nordeste onde os domicílios com banda larga fixa aumentaram nos últimos anos e chegaram a 77,9% em 2018. Em compensação, aqui na região, a banda larga móvel caiu seu uso para 64,1% dos domicílios conectados em 2018.

Quem utiliza a internet no Piauí?

O IBGE também respondeu através da PNAD quem são as pessoas que utilizam a internet o Piauí, traçando um perfil etário e socioeconômico daqueles que vivem conectados no Estado. Em relação à quantidade de anos de estudo, a grande maioria dos usuários é formada por aquelas pessoas que possuem 16 anos ou mais de estudo: 96,2% daqueles que usaram a internet em 2018. Esse percentual cai à medida que diminuem os anos de estudo. Por exemplo, das pessoas que não têm instrução ou têm menos de cinco anos de estudo, apenas 15,2% acessaram a internet no Piauí naquele ano.

Quanto ao nível de instrução, a quase totalidade dos que possuem o ensino superior incompleto (98,9%) ou o ensino superior completo (96,1%) fizeram uso da rede no Estado. Já entre os sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, esse percentual cai para 32,2%.

Já no que respeita à faixa etária, a parcela da população piauiense que mais acessou a internet foi a das pessoas entre 20 e 24 anos, ou seja, 86,8% dos conectados do Estado. Entre os que têm 60 anos ou mais, apenas 16,6% utilizam o serviço. Vale ressaltar que os acessos também foram maiores entre os estudantes, com 78,6%, em comparação aos não estudantes, com 51,7% dos acessos. No grupo de pessoas do sexo feminino, cerca de 6,02% fizeram uso da internet em 2018 e entre a população do sexo masculino esse percentual foi de 55,1%. Significa dizer que as mulheres acessam mais a internet que os homens no Piauí.

Para que os piauienses utilizam a internet?

Segundo o IBGE, pelo menos 87,2% dos piauienses usaram a internet para conversar por chamadas de voz ou de vídeo em 2018. Em comparação com 2016, o aumento foi de 16,9% no uso da rede para este propósito. Essa é a mesma tendência observada a nível nacional: no Brasil, o uso da internet para chamada de voz ou de vídeo chegou a 88,1% em 2018.

O piauiense também utiliza bastante a internet para assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Cerca de 89,1% dos piauienses usaram a rede para esta finalidade em 2018, um aumento de 13,7% em relação a 2016. Na média brasileira, o percentual dos que acessavam a rede para assistir vídeo passou de 76,4% para 86,1% em dois anos.



Foto: Agência Brasil

Ainda assim, o objetivo principal de uso da internet foi o envio ou recebimento de mensagens de voz, texto ou imagens por meio de aplicativos que não sejam e-mail em 2018. Aproximadamente 95,6% dos piauienses afirmaram ter utilizado o serviço para essa finalidade, assim como 95,7% dos brasileiros.

Além disso, cerca de 47,9% da população do Piauí afirmou usar a Internet para enviar ou receber e-mail, resultado inferior ao verificado em 2016, quando 49,5% dos piauienses declararam ter usado a Rede para essa finalidade. No Brasil, também houve queda no uso para envio e recebimento de e-mail, passando de 69,3% em 2016 para 63,2% em 2018.

Maria Clara Estrêla