Piauí tem o 4º menor percentual de pessoas que possuem celular

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) divulgada nesta quarta (29) pelo IBGE, revelou que o celular é a principal plataforma de acesso à internet utilizada pelos piauienses. Pelo menos 99,3% dos residentes no estado que fazem uso da rede, a acessam pelos dispositivos móveis de telefonia. No entanto, o Estado sustenta a posição de quarto menor percentual de pessoas que possuem celular do país.

Os dados revelados pelo IBGE apontam que 68,1% da população com 10 anos ou mais no Piauí declarou possui telefone celular de uso pessoal, um índice que está à frente somente do Acre, Amazonas, Pará e Maranhão. Das pessoas que afirmam possuir celular no Piauí, cerca de 77,3% tinham acesso à internet no aparelho em 2018.



Para efeito de comparação, a média de posse de celular no Brasil é de 79,3%, ou seja, o Piauí está abaixo disso assim como as regiões Norte e Nordeste como um todo, com 67,4% e 70,7% respectivamente.

Aqui no Piauí, as mulheres são as que mais possuem aparelho celular (71,2%), na população da faixa etária de 20 a 24 anos de idade (81,6%), entre as pessoas com 16 anos ou mais de estudo (97,7%), entre aqueles com ensino superior completo (97,7%) e entre não estudantes (69,1%). Apesar disso, o acesso à Internet pelo celular é mais comum entre os estudantes, com 96,6% deles afirmando usar a Rede pelo aparelho. Já entre os não estudantes, o percentual era de 72,1%.

Quando questionados por que não possuíam celular, 38% alegaram ser caro; 20,7% disseram não saberem usar; 20% disseram não ter interesse e 15% afirmaram usarem o telefone de outra pessoa. Outros 3,1% alegaram que o serviço de telefonia móvel está indisponível nas regiões que costumam frequentar.

Maria Clara Estrêla