Piauí vacina todos os maiores de 18 anos com a 1ª dose contra a Covid, diz Sesapi

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), anuncia que o Piauí atingiu 100% da população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com a segunda dose, o estado chegou à marca de 70% da população completamente imunizada.



Foto: Arquivo O DIA

São 2.329.446 pessoas no estado vacinadas com a D1(primeira dose) e 1.533.868 imunizadas com as duas doses ou dose única. Os dados são do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os cálculos do Ministério da Saúde nos estados são feitos a partir do número de pessoas aptas a serem vacinadas. No caso, a população acima de 18 anos, como estava inicialmente previsto. Como a vacinação dos adolescentes foi incluído depois no PNI, ainda não consta nessa estatística.

Segundo o Superintendente de Atenção à Saúde da Sesapi, Herlon Guimarães, é importante que a população procure as unidades de saúde para se imunizarem. “Pedimos à população que conclua seu esquema vacinal porque só assim vamos todos ficar protegidos da doença e conseguir controlar a pandemia no estado,”, diz. As vacinas utilizadas no Piauí são a CoronaVac/Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson&Johnson. Até agora, o Ministério da Saúde entregou 4.934.910 imunizantes ao estado. Outras 200 mil doses foram adquiridas pelo Governo do Piauí.



Foto: Ascom/Sesapi

