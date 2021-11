Confira o novo cronograma de vacinação Covid em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina segue com a vacinação contra Covid-19. Hoje (05), haverá agendamento de segundas doses da vacina da Pfizer às 18h (para quem tem data no cartão até 12/12). Já às 20h, será a vez das pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. O agendamento deve ser feito no site Vacina Já.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Na segunda-feira (08), haverá agendamento às 18h para dose de reforço dos trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais. Para aquelas pessoas que precisam de segundas doses das vacinas Coronavac e Astrazeneca, a FMS organizou vacinação na modalidade drive thru, sem agendamento.



O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, explica que a vacinação prossegue contemplando os prazos conforme a estratégia do Ministério da Saúde. “Todo o planejamento de aplicação de doses da vacina contra a Covid é cumprido conforme o Plano Nacional de Imunização e estamos conseguindo contemplar todos os públicos”, diz.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



Na segunda-feira (08) e terça-feira (09) de 14h às 17h, os drives de segundas doses acontecerão no Terminal do Livramento, Terminal do Buenos Aires, Terminal do Bela Vista e Terminal do Zoobotânico. Nos dias 10, quarta, e 11, quinta, os drives serão o dia todo de 9h às 17h, nos Terminais do Bela Vista e Livramento.

Na quarta (10) e quinta (11) também acontecerão drives de terceira dose para idosos de 65 anos ou mais e imunossuprimidos, de 9h às 12h, nos seguintes locais: Teresina Shopping, Terminal do Parque Piauí, Terminal do Itararé, CEU Norte, Terminal do Zoobotânico e Terminal do Buenos Aires.

