PI: isolamento fica abaixo dos 50% e casos de Covid-19 sobem 53%

Os números relacionados à Covid-19 no Piauí têm apresentado curvas que vão contra o que vem preconizando o poder público e as organizações de saúde. A trajetória do isolamento social tem caído. Em contrapartida, a linha de casos confirmados da doença tem subido vertiginosamente.



Um levantamento feito pelo Portal O Dia junto às estatísticas disponibilizadas pela start-up InLoco, que mede o índice de distanciamento, e junto ao painel epidemiológico do Governo, mostra que a taxa de isolamento social no Piauí tem se mantido abaixo dos 50% ao longo da última semana. No mesmo período, os números de diagnósticos confirmados de covid-19 aumentaram em 53%, ou seja, em uma velocidade inversamente proporcional.

De acordo com os dados do isolamento, na quarta-feira da semana passada, dia 06 de maio, o Piauí tinha uma taxa de distanciamento social de 44,2%. O Estado chegou nesta quarta-feira (13), esta taxa se mantendo em 45,2%. O índice está muito abaixo dos 73% preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para que o avanço do coronavírus seja freado.



Fonte: InLoco

Na mesma proporção, mas em um movimento inverso, os casos de Covid-19 têm subido no Piauí. Analisando-se o mesmo período de uma semana, no dia 06 de maio, quarta-feira passada, o Piauí havia diagnosticado 1.051 pacientes com coronavírus. Já nesta quarta-feira (13), as confirmações da doença saltaram para 1.612, ou seja, um aumento de 53,3% no período de sete dias.

Os óbitos em decorrência de contaminação pelo novo coronavírus também deram um salto no intervalo de uma semana. Na quarta-feira da semana passada, dia 06, o Piauí contabilizava 37 mortes relacionadas à doença; hoje (13), o Estado amanheceu com 57 que perderam a vida por causa da Covid-19. O aumento foi de 62,8% em apenas sete dias. Vale lembrar que no dia de ontem (12), o Piauí teve seu recorde de confirmações do coronavírus e de óbitos decorrentes da doença desde o início da pandemia.



Fonte: Sesapi

Teresina também teve recorde de confirmações em 24 horas

À semelhança do Piauí como um todo, a capital Teresina também teve seu recorde de confirmações de Covid-19 no intervalo de 24 horas. Só no dia de ontem (12), foram 90 pacientes diagnosticados com a doença. Teresina possui atualmente 937 casos de coronavírus ativos e 26 mortes sendo a cidade piauiense com a maior concentração da doença, respondendo por 58% do total de casos do estado.

Em contrapartida, o isolamento social na capital vem apresentando queda. Os dados da InLoco repassados à Prefeitura de Teresina apontam que a taxa de distanciamento na cidade não tem passado dos 46% na última semana, tendo caído para 43,2% na sexta-feira (08) e tendo chegado ao pico de 46,6% no último domingo (10) e na última segunda-feira (11).

A zona Sul de Teresina foi a que mais descumpriu o isolamento na última semana. O percentual daquela área ficou em 44,78%; para efeito de comparação, o Centro, que foi o campeão no percentual de isolamento, teve uma taxa de 57,5% de sua população ficando em casa no começo desta semana. No entanto, bairros como Vale do Gavião, Angélica e Cabral ficaram na outra ponta da tabela, registrando alguns dos menores índices de distanciamento: 40,1%; 33,3% e 35,6%, respectivamente.



Fonte: InLoco/Prefeitura de Teresina

“Os números estão em crescimento e refletem o afrouxamento do distanciamento social que temos observado nas últimas semanas. Precisamos novamente aumentar o percentual na cidade inteira, só assim teremos como reduzir o número de pessoas contaminadas”, é o alerta da coordenadora do Centro de Operações de Emergências em Saúde Púbica da FMS, a enfermeira Wesllany Sousa Santana.

Nas redes sociais, o prefeito Firmino Filho comentou as últimas vidas perdidas para o coronavírus em Teresina. “Hoje, três famílias tiveram perdas irreparáveis, inclusive um jovem de apenas 23 anos que tinha um futuro pela frente. Confirmamos mais de 90 casos em 24 horas. Os números assustam, porque é um crescimento que está sendo observado em todo o Piauí e em todo o país. No Brasil, foram 881 pessoas que não vão voltar para a convivência de suas famílias. Vidas que não retornam mais. Por isso, a gente pede, reforça: fique em casa. Essa é a única arma que temos para evitar que mais pessoas entrem para essa estatística”, desabafou o prefeito.

Maria Clara Estrêla