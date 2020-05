Piauí registra recorde de pacientes diagnosticados com Covid-19 em 24 horas

O Estado do Piauí registrou nesta terça-feira (12) o recorde no número de confirmações de Covid-19: foram 169 novos casos diagnosticados mediante exames pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi). Com esse acréscimo, o Piauí passa a ter agora 1.612 pacientes com a coronavírus em 92 municípios. A cidade de Alto Longá registrou pela primeira vez um caso.



De acordo com o último boletim a Sesapi, Teresina ainda é o município com a maior quantidade de notificações confirmadas da doença, tendo passado dos 900 casos. Desses 169 novos registros identificados ontem, 94 são de pacientes mulheres e 75 são de pacientes homens com idades entre 3 e 97 anos. A maior incidência dos casos está entre os adultos de 30 a 49 anos.



Piauí registra recorde no número de diagnósticos e confirmações de mortes por Covid-19 - Foto: Agência Brasil

O número de óbitos em decorrência da Covid-19 também subiu. Segundo a Sesapi, o Piauí já possui 57 vítimas fatais da doença sendo que só nas últimas 24 horas, foram registradas mais oito mortes. Este é também o número recorde de falecimentos contabilizados pelo Governo no período de um dia desde o início da pandemia aqui no Estado.

Desses oito óbitos registrados ontem, cinco era de homens com idades de 23 anos (em Teresina), 30 anos (em Piripiri), de 36 anos (em Elesbão Veloso), de 41 anos (em Teresina) e de 78 anos (em Uruçuí). Apenas o paciente de 23 anos e o de 78 anos apresentavam comorbidades associadas. O jovem sofria com doença imunossupressora e o idoso era cardiopata.

Outras três vítimas fatais da Covid-19 eram mulheres, sendo um de 36 anos (em Parnaíba), uma de 89 anos (de Água Branca) e uma senhora de 97 anos (de Teresina). As três apresentavam comorbidades associadas. A mais nova era diabética e a as outras duas tinham problemas cardíacos e também diabetes.

Além dos casos confirmados, a Sesapi também descartou 3.336 suspeitas de Covid-19 após exames laboratoriais e mais 12.370 suspeitas com a realização de testes rápidos.



Mais de 12 testes rápidos resultaram negativo para a doença no Estado - Foto: Agência Brasil

Ocupação dos hospitais

A rede de atendimento do Estado conta atualmente com 304 pacientes internados, sendo que 201 estão em leitos clínicos, 101 estão em leitos de UTI e dois encontram-se em leitos de estabilização. Pelo menos 250 pacientes tiveram alta médica após serem curados da Covid-19.

Importante lembrar que na última segunda-feira (11), o governador Wellington Dias anunciou que discutirá a implantação do bloqueio total (lockdown) no Piauí caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegue aos 50%. Atualmente, o Piauí conta com cerca de 235 vagas de unidade de terapia intensiva no total, sendo que 101 estão ocupadas.

Estas vagas podem ainda ser ampliadas com a liberação dos hospitais de campanha. Ontem (12), o desembargador Edvaldo Moura, do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) autorizou o pagamento pelo Estado para a construção do hospital de campanha do Ginásio Verdão.

Maria Clara Estrêla