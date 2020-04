Jóquei é o bairro com maior número de casos da Covid-19 em Teresina

O Jóquei é o bairro de Teresina que possui o maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Segundo dados do Painel COVID-19 Teresina, desde quando a capital começou a registrar pessoas infectadas pela doença que o Jóquei disparou na liderança dos bairros com a maior disseminação. Ao todo, 24 casos já foram detectados entre seus moradores. A capital tem 11 óbitos e 284 casos confirmados.

Também estão localizados na zona Leste da cidade os outros três bairros que apresentam maior incidência da Covid-19. Fátima, Ininga e São João possuem cada um dez casos confirmados. Desses bairros, apenas o São João registrou morte pela doença. Na zona Leste está situado ainda a Morada do Sol, bairro que possui a maior quantidade de mortes até o momento; são duas mortes e cinco casos confirmados.

Um dos motivos pode estar justificado pelo baixo nível de isolamento social. Segundo a Prefeitura de Teresina, a zona Leste apresenta o menor índice de moradores que obedecem a recomendação de ficar em casa. Um levantamento realizado através de aplicativo chegou a indicar que apenas 46,89% da região mantém o isolamento.

Na última terça-feira, por outro lado, a região foi a que apresentou o melhor índice de distanciamento social com 51,52%. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), é necessário que 70% da população cumpra a recomendação para que ela seja efetiva no combate ao coronavírus.

Em toda a cidade, cada vez mais as pessoas estão deixando de seguir as medidas de isolamento. O melhor índice já contabilizado foi de 63% da população em casa. O último dado divulgado pela prefeitura mostrou que esse número caiu para 50%.

Veja a quantidade de casos por bairro

24 JOQUEI

10 FATIMA

10 ININGA

10 SAO JOAO

9 ILHOTAS

9 LOURIVAL PARENTE

8 GURUPI

8 SACI

8 ITARARE

7 VERMELHA

7 MOCAMBINHO

6 CENTRO

5 ANGELIM

5 CRISTO REI

5 PARQUE IDEAL

5 SANTA ISABEL

5 MORADA DO SOL

5 MORROS

5 SAO CRISTOVAO

4 TODOS OS SANTOS

4 HORTO

4 BUENOS AIRES

4 VALE DO GAVIAO

3 PROMORAR

3 SANTO ANTONIO

3 AGUA MINERAL

3 RENASCENCA

3 TRES ANDARES

3 BELA VISTA

3 SOCOPO

3 PEDRA MOLE

3 PRIMAVERA

3 MAFRENSE

3 VALE QUEM TEM

3 URUGUAI

2 PARQUE PIAUI

2 PORENQUANTO

2 NOIVOS

2 SANTA MARIA

2 CIDADE NOVA

2 MONTE CASTELO

2 RECANTO DAS PALMEIRAS

2 MATADOURO

2 PICARREIRA

2 CAMPESTRE

1 MORADA NOVA

1 MACAUBA

1 NOSSA SENHORA DAS GRACAS

1 CABRAL

1 MATINHA

1 SAO JOAQUIM

1 NOVA BRASILIA

1 MEMORARE

1 SAMAPI

1 TABAJARAS

1 SANTA LUZIA

1 TABULETA

1 PIRAJA

1 SAO SEBASTIAO

1 COLORADO

1 PICARRA

1 LIVRAMENTO

1 ACARAPE

1 MORRO DA ESPERANCA

1 REAL COPAGRE

1 NOVO URUGUAI

1 PORTO DO CENTRO

1 AROEIRAS

1 PARQUE ALVORADA

1 VILA OPERARIA

1 SANTA CRUZ

1 PLANALTO

1 ALEGRE

1 ZOOBOTANICO

1 PARQUE BRASIL

1 POVOADO SANTA TERESA

1 SANTA LUZ

(Dados do Painel COVID-19 Teresina)

Otávio Neto