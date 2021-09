Whindersson Nunes envia avião pipa para o combate de incêndio em São Raimundo Nonato

O humorista piauiense Whindersson Nunes enviou, na tarde do último sábado (11), um avião pipa para ajudar no combate ao incêndio em São Raimundo Nonato. A cidade, que fica a 527 km de Teresina, enfrenta uma forte queimada há seis dias. Com grandes proporções, os focos de incêndios foram registrados por satélites.

O avião enviado pelo humorista saiu da cidade de Barreiras (BA). Em uma rede social, Whindersson disse que esse foi o único avião para combate de incêndios que ele encontrou disponível.

Foto: divulgação/ redes sociais

O piauiense fez um apelo aos seguidores para que os proprietários de aviões semelhantes entrem em contato com a assessoria.

“Vamos aperrear os empresários para dar, pelo menos, os caminhões pipa, que já ajuda!”, desabafou.

No momento, a prefeitura vem se mobilizando junto ao Instituto Chico Mendes e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de contar também com o apoio da população que está auxiliando no combate.

