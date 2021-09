Incêndio em São Raimundo Nonato já dura três dias e segue para a zona urbana da cidade

O incêndio de grandes proporções que atinge o município de São Raimundo Nonato, a 527 km de Teresina, já chega ao terceiro dia. Na noite desta quarta-feira (08), cerca de 40 pessoas, entre brigadistas e bombeiros, tentaram conter o fogo, impedindo que as chamas avançassem para o Parque da Serra da Capivara.



Leia também: São Raimundo Nonato: 20 Bombeiros combatem incêndio que ameaça a Serra da Capivara

Entretanto, o fogo tomou um novo rumo e agora segue em direção à zona urbana da cidade. O secretário do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato, André Landim, conta que máquinas e carros-pipa estão sendo usados para controlar as chamas.



(Fotos: Divulgação/Joaquim Neto)

“À noite combatemos o fogo evitando que ele chegasse ao Parque, mas o vento mudou e está trazendo as chamas para a zona urbana. Ontem tínhamos 40 pessoas ajudando a controlar o fogo, entre CMBio, Prevfogo, brigadistas e ex-brigadistas e da prefeitura”, disse.



O secretário destaca que a fumaça diminuiu, o que é normal neste período da manhã, Contudo, a maior preocupação é com a proximidade do turno da tarde, onde aumenta a temperatura e as chamas voltam a aumentar.



“Temos nos preocupado quando chega mais perto do meio dia, por causa do calor, que fica mais quente. A ideia é que agora pela manhã consigamos fazer uma limpeza maior da área para que o fogo não avance”, enfatiza André Landim.



Em algumas regiões, famílias já perderam pequenos animais, como galinhas, e caixas de abelha, usados para produção de mel.

O secretário conta que o fogo foi em direção à BR-020 até a PI-140 e atingiu algumas residências da região. “Uma casa foi completamente atingida pelo fogo e duas outras residências foram apenas cercadas”, afirma.

No momento, a prefeitura vem se mobilizando junto ao Instituto Chico Mendes e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de contar também com o apoio da população que está auxiliando no combate.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!