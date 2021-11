No Piauí, 27 de março é aprovado como Dia em Memória às Vítimas da Covid-19

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um Projeto de Lei Ordinária que torna a data de 27 de março o Dia Estadual em Memória às Vítimas da Covid-19. A matéria de autoria da deputada Teresa Brito (PV) tramitava da Alepi desde o mês de junho e foi aprovado pelos parlamentares na sessão plenária da última terça-feira (22).

A lei inclui no Calendário Oficinal de Eventos do Governo do Estado do Piauí o dia 27 de março como uma data a ser lembrada com atividades anualmente. A deputada Teresa Brito justificou que a data faz referência ao dia 27 de março de 2020, quando o Piauí registrou o primeiro óbito causado pelo novo coronavírus.

Foto: O Dia

“A proposição tem como objetivo prestar relevante homenagem às pessoas que faleceram vitimadas pela COVID-19 no Estado do Piauí onde, assim como em todo o planeta, este inimigo invisível trouxe, além do medo, tensão e isolamento social, um rastro doloroso de lembranças”, disse a parlamentar.

A primeira morte por Covid-19 no Piauí foi do prefeito do município de São José do Divino, Antônio Nonato Lima Gomes , de 57 anos, mais conhecido como Antônio Felícia. Ele apresentou os sintomas da doença, deu entrada em uma unidade de saúde da cidade de Piracuruca, mas não resistiu. Na data, o Piauí já confirmava 11 casos positivos.

Antônio Felícia, primeira vítima da Covid-19 no Piauí (Foto: Reprodução)

A pandemia da Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. No Piauí, por sua vez, o governador Wellington Dias decretou as medidas de isolamento em decreto de 19 de março. Desde o início da pandemia, o Estado já registrou 330 mil casos confirmados da doença e 7.175 óbitos.

