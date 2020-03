Prefeito de São José do Divino morre com suspeita de Coronavírus

Morreu na madrugada desta sexta-feira (27) o prefeito Antônio Nonato Lima Gomes (PT), do município de São José do Divino, a 234 quilômetros de Teresina. Conhecido no meio político como Antônio Felicia, ele veio a óbito no pronto-socorro da cidade de Piracuruca com suspeita de Covid-19. O prefeito deu entrada no hospital com um quadro grava de falta de ar e insuficiência respiratória. Ele tinha 56 anos.





Antônio Felicia morreu aos 56 anos com suspeita de Covid-19 - Foto: Reprodução/Facebook

Anteriormente esta semana, ele já havia procurado atendimento médico no Hospital Dr. José Brito Magalhães, o Regional de Piracuruca, com febre, dores no corpo e problemas respiratórios. Antônio Felicia foi atendido pelo dr. Raimundo Alves, que é prefeito da cidade, mas teria insistido em retornar para casa mesmo com as orientações de buscar ajuda especializada.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla