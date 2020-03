A primeira morte pelo COVID-19 foi registrada no Piauí. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI). A vitima é o prefeito de São José do Divino, a 234 quilômetros de Teresina, Antônio Nonato Lima Gomes, conhecido como Antônio Felícia (PT), que testou positivo para o novo coronavírus.

Os exames foram realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí (Lacen) que liberou os resultados na manhã deste sábado, 28. O prefeito, de 57 anos, já havia procurado atendimento médico no Hospital Dr. José Brito Magalhães, no Municipal de Piracuruca, com febre, dores no corpo e problemas respiratórios.



Primeira morte causada pelo COVID-19 é registrada no Piauí. Reprodução



Antônio Felicia foi atendido pelo dr. Raimundo Alves, que é prefeito da cidade, mas teria insistido em retornar para casa mesmo com as orientações de buscar ajuda especializada. Ele tinha histórico de diabetes e teve uma evolução rápida da doença.

As cidades de São José do Divino e Piracuruca não haviam registrado casos suspeitos ou confirmados do Novo Coronavírus. Por precaução, a equipe médica do Hospital Municipal de Piracuruca recomendou que parentes e amigos do prefeito permaneçam em isolamento domiciliar pelas próximas duas semanas.

Sandy Swamy e Maria Clara Estrêla