Neto de Freitas Neto segue internado na UTI; pai pede orações por sua recuperação

O pequeno Antônio, neto do ex-governador do Piauí Freitas Neto, segue internado na UTI, em Teresina, após complicações em seu nascimento. No último dia 21, sua mãe, a odontóloga Maria Cristina Carvalho Almendra Freitas – Kiki – morreu durante o parto. Ela tinha apenas 36 anos e era filha de Freitas Neto.



Hoje, o pai de Antônio e viúvo de Kiki Freitas, o empresário Felipe Gomes, usou suas redes sociais para pedir orações pelo filho, que tem apenas quatro dias de vida.



Na postagem, Felipe Gomes escreveu: “Vamos profetizar para ajudar que: Antônio nesse momento melhora na UTI, recebe cura, luz, a energia vital – prana corre perfeitamente no seu corpo. O Divino Espírito Santo de Deus regenera as suas células, uma por uma. Os seus órgãos iniciam um funcionamento pleno e estável, o seu cérebro oxigena perfeitamente. Os anjos enviados por Nossa Senhora se revezam na UTI em prol do menino Antônio”.

Kiki Freitas faleceu durante o parto em decorrência de um angioedema. De acordo com a nota divulgada pela maternidade Santa Fé, trata-se de um inchaço que pode afetar múltiplos órgãos. “A paciente relatou desconforto respiratório, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e levou à morte”, diz a nota.

Hoje, às 19 horas, mais uma vez será realizado de forma virtual o terço compartilhado online com amigos e familiares em homenagem a Kiki Freitas. A transmissão ocorrerá pelo Instagram @para_sempre_kiki.

