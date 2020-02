Moradores divergem sobre cobertura de canal no Mocambinho

O mês de fevereiro tem registrado um grande volume de chuvas e isso tem preocupado a população de Teresina, especialmente quem mora em áreas consideradas de risco ou críticas. No bairro Mocambinho, zona Norte da Capital, o canal que corta a Avenida Prefeito Freitas Neto causa transtornos para os moradores há anos.

O local já foi palco de inúmeros acidentes, sobretudo de veículos que caíram dentro do córrego. A reivindicação antiga dos moradores, de cobrir o canal, finalmente será atendida. Mas agora obra tem dividido opiniões. Enquanto alguns são favoráveis ao fechamento do canal, outros temem que os transtornos aumentem.

Por ser aberto, veículos já caíram no local - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Antigamente quando chovia muito, o canal conseguia comportar toda a água que escorria, mas hoje em dia já transborda. Deve ter alguma coisa entupida e que está fazendo a água acumular. Tampar o canal seria arriscado, porque a pressão da água é muito grande e pode estourar o concreto. Além disso, não será possível saber quando a galera estará suja e precisando de limpeza. Isso pode entupir ainda mais e impedir que a água escoe”, comenta o mototaxista Francildo Alves, que mora no bairro há mais de três décadas.

Por outro lado, Ivanildo Araújo, que também trabalha como mototaxista no bairro, acredita que cobrir o canal seria uma forma de evitar acidentes, tanto em dias chuvosos, quando fica impossível visualizar o córrego, como de pessoas que acabam perdendo o controle de carros, motos e até bicicletas.

“Eles deveriam cobrir o canal com grades, porque assim daria para ver e levantar a grade quando precisar fazer limpeza do córrego e diminuiriam as chances das pessoas caírem dentro. Poderiam colocar uma mureta de contenção nas laterais, para evitar que as pessoas caiam”, defende Ivanildo Araújo.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia