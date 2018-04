Defesa Civil monitora 11 cidades por risco de inundações e cheias de rios

Pelo menos 11 municípios continuam sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual por conta das chuvas que têm caído sobre o Piauí nas últimas semanas. A informação é do secretário Vitorino Tavares, que está em José de Freitas, acompanhado do governador Wellington Dias, conferindo o trabalho de rebaixamento do nível da água e vistoria na Barragem do Bezerro. "Para cada município está indo em torno de 20 bombeiros e 40 homens do exército e estas equipes vão ser subdivididas a critério das Prefeituras e defesas civis municipais", explica Vitorino.

As famílias que tiveram que deixar suas casas por causa dos riscos de rompimento foram encaminhadas para o CAIC de José de Freitas e estão sendo assistidas por cinco equipes da Força Tarefa. O nível de rebaixamento da água já passou dos 59 centímetros, mas mesmo assim o alerta continua.

Iniciada às08h09min

Mesmo com a forte chuva que tem caído em José de Freitas nos últimos dias, em especial nesta madrugada, o nível da água na Barragem do Bezerro baixou mais 59 centímetros e a situação já é considerada bem mais favorável que no domingo, quando foi detectada a infiltração na parede de contenção da represa.



Sobe para 321 o número de famílias removidas em José de Freitas



Governo confirma estado de alerta em 4 municípios banhados pelo Rio Marataoan



Risco de rompimento da Barragem do Bezerro ameaça nove comunidades



A cidade recebe hoje (11) a visita de um engenheiro da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em barragens, que fará uma vistoria estrutural para detectar o ponto exato do vazamento e fazer um estudo sobre o reparo e manutenção da Barragem do Bezerro. Segundo Geraldo Magela, diretor técnico do Idepi (Instituto de Desenvolvimento do Piauí), a visita já estava programada e foi apenas adiantada devido à situação de risco.

Magela resume a situação na Barragem do Bezerro: “Houve um momento em que a pressão aumentou, por conta da subida de nível da água, mas o furo, por onde ocorre o vazamento, está estável. Não fizemos nada fora do previsto, só baixamos o nível do sangradouro para reduzir o nível da barragem. Ontem houve diminuição considerável no volume de água e hoje pela manhã já temos a informação visual de que ele baixou ainda mais”, disse.

Na manhã de hoje (11), o governador Wellington Dias fará uma visita a José de Freitas para ver de perto o trabalho que está sendo executado pela força tarefa do Exército, Bombeiros, polícia, Defesa Civil e órgãos do Município.

Atenção em outras barragens

O acumulado de chuvas e a subida do nível dos rios que banham o Piauí não preocupam somente o entorno da represa em José de Freitas. Além da Barragem do Bezerro, as atenções também se voltam para as barragens de Emparedado, em Campo Maior, e Joaquim Mendes, em Conceição do Canindé, que já registraram aumento do nível de seus reservatórios, embora ainda dentro dos padrões esperados.

Sobre Emparedado, o Idepi informou que o projeto de manutenção de sua estrutura de contenção já está em fase de licitação; e sobre Joaquim Mendes, a fase atual do projeto é a de detalhamento e orçamento. O Idepi descarta qualquer risco nestas duas represas e diz que as intervenções que ocorrerão nelas já haviam sido programadas.

A chuva não dá trégua

Com 85% do seu território sob alerta de temporal, o Piauí – municípios do interior e a Capital também – vem sofrendo com os danos causados pelas fortes chuvas. Cinco bairros de Campo Maior estão alagados após a forte precipitação que caiu nesta madrugada na cidade. A Prefeitura do Município já tomou as primeiras medidas e iniciou a retiradas das famílias das áreas de risco, no entanto o prefeito José de Ribamar Carvalho informou que vai decretar estado de emergência em Campo Maior para poder contar com o auxílio do Estado e do Governo Federal.

Em Teresina as várias zonas também ficaram debaixo de água. A chuva, que começou por volta das 19h30min, durou até o começo da madrugada e formou pontos de alagamentos nos principais cruzamentos, como na Avenida Nossa Senhora de Fátima com Elias João Tajra, Avenida Homero Castelo Branco com Jóquei Clube, na altura do balão central de Ufpi, na Avenida Centenário e na Avenida das Hortas, onde, um veículo chegou a ser arrastado pela força da água.