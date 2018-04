Sobe para 321 o número de famílias removidas em José de Freitas

O Governo do Estado informou na tarde desta terça-feira (10) que subiu para 321 o número de famílias removidas de locais de risco na cidade de José de Freitas. As famílias estão deixando as suas residências, por causa do risco de rompimento da Barragem do Bezerro, e sendo encaminhadas para abrigos em escolas públicas ou casas de familiares.

Famílias estão sendo abrigadas em escolas do município. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Em visita feita à cidade de José de Freitas na tarde de ontem (10), a reportagem do ODIA conversou com alguns moradores que se recusaram a abandonar as suas casas, mesmo sabendo do perigo que corriam em caso de rompimento da barragem.

Com o canal aberto para o escoamento da água represada, o nível no reservatório baixou 23 centímetros desde o início da operação, possibilitando que um reparo seja feito em breve no paredão da represa.

Canal aberto para escoamento da água. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

De acordo com o Governo do Estado, um especialista em barragem da Universidade Federal de Pernambuco foi convidado fazer uma visita técnica em José de Freitas e atuará como consultor no projeto de recuperação.

Por conta do aumento do nível de chuvas em todo o estado, o Governo informou que irá intensificar as ações para evitar maiores danos com enchentes, inundações e possibilidades de rompimentos em barragens e sangramentos em açudes.

“Órgãos como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Instituto de Desenvolvimento do Piauí (IDEPI), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Polícia Militar e Exército Brasileiro estão unidos em ações integradas para atender o maior número de pessoas possíveis e garantir a segurança da população”, informou em nota.

Máquinas trabalhando em abertura de canal para escoamento da água. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Sobe número de cidades em alerta

Subiu para oito o número de cidades em estado de alerta por causa do risco de rompimento da Barragem do Bezerro em José de Freitas. Até a tarde de ontem, além de José de Freitas, apenas as cidades de Cabeceiras do Piauí, Barras, Batalha e Esperantina, que possuem comunidades às margens do Rio Marataoan, estavam em alerta. Com a nova lista, as cidades de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro também passam ficar em alerta para possíveis alagamentos.

Trecho alagado em José de Freitas. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Nathalia Amaral