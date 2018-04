Governo confirma estado de alerta em 4 municípios banhados pelo Rio Marataoan

A Secretaria de Estado da Defesa Civil anunciou, nesta segunda-feira (9), estado de alerta para as comunidades que vivem às margens do Rio Maratoã (Marataoan) em quatro municípios - Cabeceiras do Piauí, Barras, Batalha e Esperantina.

A orientação da secretaria é que as famílias deixem suas casas, pois o rio, que já estava cheio, está recebendo uma grande vazão de água da Barragem do Bezerro, no município de José de Freitas.

Em José de Freitas, algumas famílias insistem em permanecer em suas casas, às margens do reservatório, que pode se romper a qualquer momento (Fotos: Nathalia Amaral / O DIA)

Uma força=tarefa comandada pela Defesa Civil, tenta impedir o rompimento do reservatório, que ameaça dezenas de outras famílias que residem nas proximidades na barragem.

Segundo o diretor do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, Geraldo Magela, na manhã de hoje o nível da água na barragem baixou 8 centímetros, o que teria sido possível justamente pela vazão da água para o Rio Maratoã.

Vitorino Tavares, diretor da Secretaria de Defesa Civil, confirmou à reportagem do portal O DIA, na tarde desta segunda-feira, que o estado de alerta foi estendido para os outros quatro municípios citados, por onde o Rio Maratoã passa.

"Foi dado esse alerta, para que as pessoas que moram às margens do Rio Maratoã procurem um local seguro, por conta da possível cheia do rio. Independente de haver ou não rompimento, o rio está tendo sua vazão aumentada, em função da água que está descendo do açude do Bezerro", afirma Vitorino Tavares.

Em Barras, o restaurante Flutuante já foi inundado pelas águas do Rio Marataoã.

As duas fotos acima são da cidade de Barras. A primeira mostra um restaurante inundado pelas águas do Rio Maratoã, enquanto na segunda aparece uma equipe de reportagem trabalhando próximo à Ponte do Pesqueiro. Pela imagem é possível ver como o nível da água do rio está elevado (Fotos enviadas por leitores do portal O DIA)

Em José de Freitas, algumas famílias recusam-se a deixar suas casas

Mesmo com toda a mobilização do Exército, do Corpo de Bombeiros e de órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura de José de Freitas, muitas famílias insistem em permanecer em suas casas, embora estejam cientes do risco que correm.

Uma das moradoras, Maria do Rosário Amorim, que vive há cerca de 25 anos no entorno da barragem, disse à reportagem d'O DIA vai permanecer na sua casa. Ela afirma que o marido trabalha numa plantação de cana-de-açúcar situada próximo à residência onde moram, e por isso não podem deixar a residência, mesmo depois de a prefeitura ter dito que levaria os móveis da casa para onde a família fosse.

A casa de Maria do Rosário fica na Rua Jacob Almeida, num local conhecido como "balão da barragem", que fica bem ao lado da represa, e que será um dos primeiros a ser tragado pelas águas, caso o rompimento de fato ocorra. Ainda assim, ela acredita que terá tempo de fugir, se o pior ocorrer.

As famílias que vivem em áreas vulneráveis estão sendo levadas para casas de parentes ou para escolas da rede pública.

Cerca de cem pessoas trabalham em José de Freitas na retirada das famílias e realizando outras ações destinadas a minimizar os possíveis danos provocados por uma eventual ruptura da Barragem. Além da Defesa Civil, também participam da força-tarefa o Exército, o Corpo de Bombeiros, o Instuto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), o Instituto Federal de Educação do Piauí (IFPI), entre outras entidades.

Em torno de 70 famílias já foram removidas de locais de risco em José de Freitas, mas o diretor Vitorino Tavares reconhece que ainda há famílias em locais ameaçados. Ele ressalta que, em situações extremas, os agentes públicos estão autorizados a remover as pessoas mesmo à força. "Não deixa de ter algumas pessoas que optaram por ficar. Há pessoas que desafiam o risco, mas estamos orientando todas a deixar suas casas, se estiverem ameaçadas", afirma Vitorino.

O prefeito de José de Freitas, Roger Linhares, afirma que os servidores da prefeitura escalados para atuar na força-tarefa foram orientados a retornar às casas onde as famílias insistem em permanecer, para tentar convencê-las do perigo que estão correndo.

O gestor comemora o fato de o nível da barragem ter diminuído alguns centímetros, e diz ter esperanças de que o rompimento não vai acontecer.

"Apesar da chuva de ontem [domingo] à noite, o nível da barragem já diminuiu um pouco. Aqui no sangradouro, o fluxo de água está muito forte, e a gente tem torcido pra chover pouco nos últimos dias. Nós recebemos a informação de que aumentou um pouco o buraco no paredão da barragem, mas eu acredito que a situação está estável, mesmo porque a pressão da barragem tende a diminuir, já que a quantidade de água está reduzindo, por meio do sangradouro", avalia o prefeito Roger Linhares.

Posto faz campanha para ajudar famílias

Uma rede de postos de Teresina está realizando uma campanha para ajudar as famílias que foram retiradas de suas casas às pressas, por conta do risco de ruptura da represa. Os interessados em fazer doações podem levar colchões, cobertores, lençóis, água, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal.

Os produtos podem ser entregues nos postos Cacique Kennedy, em frente à Apcef (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) ou no posto Cacique Iguaçu, ao lado do prédio da empresa Guanabara na BR 343.

Cícero Portela e Nathalia Amaral