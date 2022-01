Madeiro: uma pessoa é presa em operação da Polícia Civil

A Polícia Civil do Piauí cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Madeiro, no Norte do Estado, nesta sexta-feira (21). Uma pessoa foi presa em flagrante e três armas de fogo foram apreendidas.

A ação policial foi desencadeada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, com apoio de outras unidades policiais civis. Participam das diligências quarenta policiais civis, que até o presente momento, realizam diligências naquela região.





Aguarde mais informações...





