Acusado de matar prefeito de Madeiro confessa crime e diz que sofria perseguição

O homem acusado de assassinar José Ribamar Araújo Filho, prefeito de Madeiro do Piauí, foi preso na manhã desta sexta-feira (03), por volta das 10h30, em Teresina. Felipe Seixas, primo do prefeito Zé Filho, confessou ser o autor do crime durante interrogatório.



Felipe Seixas (Foto: Divulgação)

Felipe também é sobrinho de Zé Neto, que estava a frente da gestão do município antes do prefeito Zé Filho. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já havia um mandado de prisão em desfavor do acusado. O mesmo chegou a afirmar ainda que sofria com perseguições do prefeito Zé Filho.

Acusado desferiu três disparos contra a vítima, o prefeito Zé Filho (Foto acima). (Foto: Reprodução)



Entenda o caso

O prefeito de Madeiro do Piauí, José Ribamar Araújo Filho, mais conhecido como Zé Filho, foi assassinado no dia 28 de novembro, após ser atingido por três disparos enquanto assistia a uma partida de futebol na cidade. De acordo com investigações preliminares da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é Felipe Seixas, um primo do prefeito. O investigado é sobrinho do ex-prefeito da cidade, Zé Neto, que apoiou Zé Filho na eleição do ano passado, os dois porém teriam tido um rompimento político.

De acordo com a PMPI, o prefeito acompanhava uma partida de futebol da “Taça Prefeito Zé Filho”, entre Atlético Madeirense X Força Juventude Entremorros, quando por volta de 17h30 foi surpreendido pelo assassino que disparou três vezes no gestor, os tiros atingiram a cabeça, o peito e o ombro de Zé Filho. O gestor ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), porém faleceu pouco tempo depois de dar entrada no setor de urgência do Hospital Gerson Castelo Branco.

