Inmet amplia alerta de risco de chuvas intensas para todo o Piauí

O Piauí ainda segue sob os efeitos da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) com risco de chuvas em todo o seu território. Nesta segunda-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta de risco de chuvas intensas para todos os 224 municípios piauienses. A região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba vem inspirando maior cuidado devido à cheia do Rio Parnaíba que já deixou famílias desabrigadas em Uruçuí.



De acordo com o alerta do Inmet, o Piauí inteiro poderá ter chuvas intensas com volume de precipitação entre os 30 e 60 milímetros por hora ou entre os 50 a 100 milímetros por dia nos próximos dias. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, mais alagamentos e descargas elétricas.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O meteorologista Werton Costa já havia explicado que o Estado está sob influência do mesmo fenômeno que vem causando fortes chuvas e enchentes no Sul do Bahia. No estado baiano já são pelo menos 30 mil pessoas desabrigadas por conta dos temporais que atingem a região. Essa Zona de Convergência do Atlântico Sul, ele discorreu, também afetou o lado maranhense, o que levou o Piauí a ter um “somatório de chuvas” em sua região Sul.

Pelo risco de chuvas intensas, o Inmet orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e de descargas elétricas. É recomendado também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propagandas. Se possível, deve-se desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia da casa em caso de precipitações mais intensas e, se houver emergências, os Bombeiros devem acionados pelo 193 e a Defesa Civil pelo 199.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no