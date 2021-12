Chuva no Sul do Piauí tem relação com a Bahia e deve continuar nos próximos dias

A chuva que tem caído no Sul do Piauí e causado a cheia e transbordamento de rios deverá continuar nos próximos dias. Estas precipitações são resultado da ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que tem causado também chuvas torrenciais no Sul da Bahia. O fenômeno afeta diretamente o Piauí e, junto com as chuvas volumosas no vizinho Maranhão, acaba por trazer este “somatório de precipitações” para o Estado.



“Essa Zona de Convergência do Atlântico Sul, por onde ela passa, provoca isso. Na Bahia, ela impactou duas vezes este ano e quando chegou a Uruçuí, caiu chuva demais tanto do lado do piauiense quanto do maranhense, o que causou cheia dos rios e esse transbordamento”, explicou o climatologista Werton Costa. Ele diz que nos próximos dias continuará chovendo no Sul do Piauí. Não mais uma chuva torrencial, porque a ZCAS está perdendo força, mas ainda assim, volumes consideráveis.



Foto: Jailson Soares/O Dia

A chuva no Estado da Bahia, discorre Werton, tende a desacelerar um pouco nos próximos dias e a tendência é que isso se reflita no Piauí também. No entanto, o que preocupa é o chão encharcado pelas precipitações do final de semana, que dificulta o escoamento da água e pode ocasionar em novos alagamentos.

“A tendência é abaixar o nível dos rios, mas em áreas onde historicamente há registro de enchentes, pode continuar gerando algum transtorno. O grande alento é que os volumes vão diminuir. Não parar, mas diminuir”, finaliza Werton.

A presença da ZCAS no Piauí acabou por alterar o cenário de previsão meteorológica para o final do ano no Estado. Aqui para Teresina, por exemplo, há previsões matemáticas de chuva para a noite do dia 31. Os volumes podem não ser significativos e caírem de forma isolada.

