Enchente em Uruçuí: decreto de situação de emergência é publicado

Foi publicado no começo da noite de ontem (27), o decreto de situação de emergência na região que abrange o território de desenvolvimento dos Tabuleiros do Alto Parnaíba, em Uruçuí. O documento assinado pelo governador Wellington Dias (PT) determina a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre causado pela cheia do Rio Parnaíba, que deixou famílias desabrigadas.





O Rio Parnaíba transbordou e deixou famílias desabrigadas em Uruçuí - Foto: Neto Fotografia

Além da ação conjunta com os órgãos de Defesa Civil, o decreto prevê também a convocação de voluntários para reforçar as campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela enchente.

Pelo documento, fica assegurada prioridade nas ações do Governo do Piauí relacionadas à situação de Uruçuí também a contratação direta de serviços e bens indispensáveis para amenizar os problemas causados pela cheia do Rio Parnaíba naquela região. O decreto de emergência tem vigor de 90 dias e passa a valer a partir da data de sua publicação.

