Hospital Infantil do Piauí dobra número de leitos de UTI após reforma

As obras de reestruturação do Hospital Infantil Lucídio de Portela, no Centro Sul de Teresina, foram entregues na manhã desta segunda-feira (16), data que se comemora o Aniversário de Teresina. Foram investidos mais de R$15 milhões, sendo metade oriundos do Governo do Estado e outra parte de emendas parlamentares da bancada federal. A unidade dobrou sua capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passará a contar com 24 leitos.



“O Hospital Infantil é a cabeça de rede com alta complexidade. Ao todo, são 105 leitos com profissionais de alto nível e esperamos seguir salvando mais vidas. As obras também visam garantir estrutura adequada, conforto e assistência de qualidade para população, inovando assim o novo conceito de pediatria no Piauí nas diferentes áreas”, contou, Florentino Neto, secretário de Estado da Saúde (Sesapi).





Além da ampliação dos leitos de UTI, o hospital contará com quatro salas cirúrgicas para ampliação da sua capacidade de realização de procedimentos. Outras melhorias são a ampliação da rede de urgência e emergência da unidade em vinte leitos e ampliação dos serviços de radiologia ofertados pelo hospital através da rede SUS, com exames de tomografia, raio-x, eletroneuromiografia e ultrassonografia.

“É um presente para os teresinenses. A partir do Hospital Infantil com alta e média complexidade, poderemos ainda estruturar as principais regiões de saúde do Estado, que são oito no momento. Assim, poderemos integrar o setor público e privado a essa academia, já que aqui é um centro de formação”, completou o governador Wellington Dias.



Na oportunidade, o chefe do executivo estadual falou ainda sobre a negociação da compra de 500 mil doses da Coronavac com o Instituto Butantan. Ele explicou que na avaliação de ordem legal é aberta essa possibilidade de venda direta aos estados, assim que finalizar o contrato com o Ministério da Saúde. A previsão de entrega para os estados é em setembro.



“Fizemos a parceria com o Butantan, nesse primeiro momento, sabíamos que havia um contrato com o Ministério da Saúde para com o Plano Nacional de Imunização (PNI), que completa as entregas agora em agosto. Portanto, só depois poderíamos negociar. O Piauí é um dos estados do Brasil que fez a opção de compra dessas vacinas com previsão para setembro”, finaliza.



Redução nas filas

O diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela, Vinícius Nascimento, destacou que, com a reforma, o hospital irá dobrar a capacidade, além de dar velocidade na resolução das filas. Ele enfatizou que o atendimento é regulado, ou seja, não funciona como pronto-socorro, mas sim uma retaguarda da rede de urgência e emergência. Assim, com a reforma atual, os leitos nessa modalidade foram ampliados para 20, atendendo os 224 municípios.



“Após estabilizado, o paciente é direcionado para o setor de urgência, mas se necessitar de algum procedimento de alta complexidade ele é direcionado para o Hospital Infantil. É um novo momento da pediatria e é o que o Estado estava precisando”, disse.



