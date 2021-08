Novo Hospital Infantil ampliará atendimento à Zona rural do Piauí

O Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP), que vem passando por uma grande reestruturação e mudança no processo de trabalho, será reinaugurado na próxima segunda-feira (16). O novo padrão de atendimento contará com modernas tecnologias para realização de exames e cirurgias de alta complexidade, além de ampliar os procedimentos à Zona Rural do Piauí.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o Dr. Vinicius Pontes, Diretor Geral do hospital, o órgão não passou apenas por uma simples reforma, mas uma reconstrução de toda a dimensão do atendimento da pediatria no estado. “Esse é um momento que a gente chama de reestruturação, o que não é apenas uma pintura, mas sim uma nova realidade”, pontua.



O diretor do Hospital Infantil conta ainda que os atendimentos especializados agora serão descentralizados, o que significa que procedimentos de baixa complexidade poderão ser realizados próximo a casa dos usuários, sem que as pessoas precisem se deslocar do seu município.



(Foto: Elias Fontenele/O DIA)

“A equipe do HILP, junto a secretaria de saúde montou uma estrutura que está se transformando em uma política de Estado e é descentralizada. As crianças serão atendidas e operadas próximos às suas regionais e suas casas. Isso para que essas famílias e prefeituras não tenham tanta despesa e dificuldade de ir até Teresina”, afirma o Dr Vinicius Pontes.



Atualmente, o Hospital atende 224 municípios do Piauí e alguns municípios do Maranhão, sendo ele o único que faz atendimento de média e alta complexidade pediátrica. “Tudo é feito aqui, onde se resolve todos os casos de neurocirurgia, casos de alta complexidade de ortopedia, cirurgias urológicas, fora todo atendimento do ponto de vista ambulatorial”.



Além disso, o centro cirúrgico agora tem capacidade de realizar procedimentos que não eram possíveis anteriormente. A UTI também dobrou o número de leitos, o que, de acordo com o Diretor Geral, diminui a mortalidade e espera das crianças.



Protocolos de Segurança

Apesar de manterem seus atendimentos à ala Covid durante a reforma, o Dr. Vinicius Pontes afirma que toda a reestruturação foi feita a partir dos padrões internacionais, prezando sempre pela segurança dos servidores e usuários e seguindo os protocolos e medidas sanitárias.



Normas simples como lavar as mãos diariamente foram implantadas, além de todos os ambientes contarem com banheiros, limpeza adequada.



"Nós teremos um ambiente que te dá saúde, mas também te dá segurança. Será um novo hospital com a mesma história, porém com um ambiente digno, correto, limpo, iluminado, moderno, onde nossos servidores são bem tratados”, ressalta.



“O maior agradecimento é aos servidores”

Para o Diretor Geral, esta nova realidade é um presente para o Estado, principalmente por ser uma continuação da história do Hospital Infantil Lucídio Portela, que por sua vez, irá trazer muito mais qualidade de vida para os pequenos usuários e suas famílias.



“Nesses quase 20 anos que acompanho a saúde no Piauí, esse é um dos momentos mais impactantes que tive vida. Não tenho dúvidas que vamos conseguir dar qualidade de atendimento para as crianças”, comemora.



O profissional agradece ainda a todos os servidores por se manterem de pé durante o processo e, mesmo com a pandemia, não se deixaram abater ou desanimar. “O maior agradecimento é aos servidores. Eles tiveram a resiliência de manter o seu trabalho e o seu amor ao usuário, trabalhando diariamente, às vezes em condições difíceis e também acreditaram que na reconstrução do hospital”, concluiu.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!