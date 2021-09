Jovem é assassinado e seu irmão baleado no bairro Cidade Jardim em Teresina

A Polícia Militar registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (16) na Rua Salto do bairro Cidade Jardim, zona Leste de Teresina. Um jovem identificado apenas como Natanael Raul foi assassinado a tiros na porta de sua residência e seu irmão, que não teve a identidade revelada pela polícia, também foi atingido pelos disparos.



De acordo com o coronel Cleber Bezerra, comandante do 5º BPM, Natanael não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, mas seu irmão foi socorrido e encaminhado em estado grave para o HUT. Para a polícia, o crime tem características de execução. “Os populares relataram que quatro homens chegaram em duas motos e efetuaram os disparos para, em seguida, fugirem com destino ignorado. Estamos em buscas”, explicou o coronel.



Foto ilustrativa: O Dia

Na pressa da fuga, os criminosos deixaram uma das motocicletas ainda ligada para trás. O veículo ficou abandonado na cena do crime. A Polícia Militar ainda está fazendo o levantamento para verificar se Natanael ou seu irmão tinham algum envolvimento com o mundo do crime.

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para realizar a perícia. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

