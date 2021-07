Governo do Piauí nomeia 50 aprovados no concurso da Polícia Civil de 2018; veja lista

O governador Wellington Dias (PT) nomeou nesta segunda-feira (05) mais 50 aprovados no concurso da Polícia Civil de 2018 para assumirem posto nos quadros da corporação. São 14 nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Civil 3ª Classe; 32 nomeados para o cargo de Agente de Polícia Civil 3ª Classe; e 4 nomeados para o cargo de Perito Médico Legista 3º Classe.



A lista com os nomes dos candidatos aprovados e nomeados foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. Veja a lista aqui.



A nomeação veio após provocação do Ministério Público Estadual, que expediu duas recomendações ao governador Wellington Dias: a primeira para que fosse feito o planejamento de distribuição dos novos delegados e agentes de polícia nas delegacias do interior do Piauí; e a segunda para que fosse suprida a necessidade de reforços nos quadros do Departamento de Polícia Científica com a nomeação de novos servidores para os cargos de peritos médico-legistas e peritos criminais.

“O controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a persecução penal e o interesse público”, pontuou a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial do MPPI, promotora Fabrícia Barbosa Oliveira.

Esta é a segunda nomeação de aprovados no concurso de 2018 da Polícia Civil do Piauí. Em janeiro deste ano, 96 aprovados também foram chamados a assumir dois cargos. Na ocasião foram convocados 30 delegados, 41 agentes, cinco médicos legistas e 20 peritos criminais.



Ainda na semana passada, quando anunciou esta segunda nomeação, o governador Wellington Dias havia dito que todos os delegados, peritos e agentes aprovados que já passaram pelo curso de formação e estão aptos para o serviço serão chamados.

Vale lembrar que há ainda há uma parte dos aprovados no concurso da Polícia Civil de 2018 que pleiteiam a convocação para o curso de formação. Ontem (05), o grupo entregou uma carta aberta ao governador Wellington Dias na qual afirma que, mesmo com a nomeação de todos os formados na primeira turma, ainda há mais de 500 cargos vagos para agente na Polícia Civil que precisam ser preenchidos.

Sobre este assunto, o secretário de Segurança Pública do Piauí já havia dito que a chamada para o curso de formação depende da vacinação dos profissionais que atuam na Acadepol.

