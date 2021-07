Concurso da polícia: curso de formação depende da vacinação na Acadepol

O início do curso de formação dos aprovados no concurso público da Polícia Civil do Piauí de 2018 está dependendo da vacinação dos profissionais da segurança do Estado. A informação foi dada pelo secretário de Segurança do Piauí, coronel Rubens Pereira, durante solenidade de inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle nesta sexta-feira (25).



Mais de 160 aprovados para o cargo de agente do concurso da Polícia Civil do Estado aguardam a formação da segunda turma do curso de formação. O que o secretário diz é que é preciso seguir todos os protocolos sanitários previstos na situação de pandemia para garantir a segurança dos envolvidos no processo.

“Estamos com o projeto de formação pronto que será submetido à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Administração e precisamos agora ver com a equipe econômica a possibilidade de realizar a formação da turma. Duas observações precisam ser feitas para poder chama-los: a primeira é a vacinação dos profissionais, porque no último curso tivemos que suspender em seis meses. E também alguns policiais que administram a Acadepol faleceram de covid em decorrência desse contato”, explicou o coronel Rubens.



O secretário participou da solenidade de aniversário de 186 anos da Polícia Militar do Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia

As atividades da Acadepol foram interrompidas no início da pandemia no Piauí e retomadas em outubro de acordo com os protocolos estabelecidos em decreto governamental. Naquela ocasião, haviam 58 delegados, 51 peritos médicos legais e 82 agentes matriculados no curso de formação.

Este ano, a Secretaria de Segurança nomeou 25 peritos, 25 delegados e 40 agentes e, segundo o secretário, há planejamento para nomear o restante, mas isso será feito em observância à situação econômica do Estado, à capacidade de admissão e às cautelas impostas pelo momento pandêmico.

Vale lembrar que a Secretaria de Segurança Pública do Piauí estuda prorrogar a validade do concurso da Polícia Civil de 2018. O certame tinha o objetivo de formar cadastro reserva para os quadros da corporação. A possibilidade é de que o concurso tenha sua validade prorrogada por mais dois anos.

