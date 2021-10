Governo anuncia convocação dos aprovados no concurso da Polícia Civil e da SEJUS

O Governo do Piauí finalmente deu uma data para que os candidatos aprovados no último concurso da Polícia Civil e no último concurso da Secretaria de Justiça (Sejus) sejam convocados e iniciem seus cursos de formação. A previsão é de que esse curso de formação aconteça em março de 2022 e, logo em seguida, os aprovados sejam chamados.



A informação foi divulgada pelo secretário de Fazenda Estadual, Rafael Fonteles, em suas redes sociais nesta terça-feira (26). O anúncio foi feito durante solenidade de formatura da primeira turma de operadores da Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Piauí.

“Confirmamos junto ao governador Wellington Dias uma importante notícia: os aprovados no concurso da Polícia Civil e também da Sejus para policial penal serão chamados. Os que ainda faltam ser convocados, são cerca de 160 agentes da Civil e cerca de 70 policiais penais, irão iniciar o curso de formação em março de 2022 e tão logo concluam o curso, haverá o chamamento gradativo de todos os aprovados dentro do prazo do concurso público”, informou Fonteles.

Desde 2018 que os aprovados aguardam um chamamento por parte do Estado. No caso da Polícia Civil, em janeiro deste ano, o Governo chegou a convocar 96 aprovados para assumir os cargos e em julho passado, mais 50 candidatos foram chamados para compor os quadros da corporação.

O que a Comissão dos Aprovados no Concurso da Polícia Civil pede agora é a apresentação de um cronograma com as datas das próximas etapas a serem executadas após o anúncio feito pelo secretário de Fazenda.

“Palavra dada é palavra empenhada. Com o anúncio do início do curso de formação para março pelo secretário de Fazenda, queremos agora o cronograma com as datas de convocação, matrículas e início do curso”, disse a comissão por meio das redes sociais. O grupo comemorou o anúncio feito pelo Governo, mas espera agora que a declaração seja devidamente oficializada e apresentada aos aprovados com todas as garantias legais de que será oficializada.

