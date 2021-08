Gasolina sobe em média R$ 0,20 por mês no Piauí; aumento já é de R$ 1,40 em 2021

O Piauí segue ocupando a posição de estado com a gasolina mais cara da Região Nordeste. De acordo com a tabela atualizada no último sábado (07) pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), a gasolina está sendo vendida no Piauí a um preço mínimo de R$ 5,09 e a um preço máximo de R$ 6,49.



O valor médio do litro de gasolina comum no Estado está custando R$ 6,11. Em comparação com o começo do ano, quando o valor cobrado era R$ 4,75, o litro da gasolina comum no Piauí subiu R$ 1,40 em oito meses. É como se por mês o piauiense pagasse quase R$ 0,20 a mais por cada litro de gasolina comprado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ao todo, ANP pesquisou os valores praticados em 53 postos de combustível no Estado sendo 13 em Parnaíba e 40 em Teresina. Aqui na capital, o preço médio atual da gasolina comum é R$ 6,08 com os postos mais baratos cobrando R$ 5,09 e os mais caros cobrando até R$ 6,29 no litro. Já em Parnaíba, o preço médio praticado é R$ 6,34 com um valor mínimo de R$ 6,19 podendo chegar em alguns locais a R$ 6,49.

Em Teresina, foram pesquisados preços nos postos localizados nas zonas Sul, Sudeste e Centro e o que se percebe é que o preço da gasolina varia conforme a região onde ele é comercializado. Os bairros da zona Sul, por exemplo, possuem alguns dos postos de combustível com a gasolina mais barata da cidade e preços praticados na casa dos R$ 5,09. Já os bairros do Centro têm postos nos quais a gasolina é vendida um pouco mais cara, com o litro passando dos R$ 6,00.

Em Parnaíba, o consumidor tem gastado mais que em Teresina para ir e vir de transporte próprio. Os preços também variam conforme os bairros: dentre aqueles foram pesquisados, os postos localizados nos bairros Piauí e Campos possuem a gasolina mais barata da cidade, com preços de R$ 6,19 o litro. Já os postos dos bairros Centro, Reis Veloso e Rodoviária possuem a gasolina mais cara de Parnaíba entre os 13 que foram visitados pela ANP. Estes têm cobrado média de R$ 6,50 por litro.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Composição dos valores

Desde 2020, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustível e derivados de petróleo. Isto significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos ou qualquer exigência de autorização oficial prévia de ajustes.

Segundo explica a ANP, os preços dos combustíveis ao consumidor final variam como consequência dos preços nas refinarias, dos tributos estaduais e federais incidentes ao longo da cadeia de comercialização (PIS/Pasep e Cofins, Cide e ICMS. Os preços variam também conforme os custos das despesas operacionais de cada empresa, dos biocombustíveis adicionados ao diesel e à gasolina e das margens de distribuição e de revenda.

