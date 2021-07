Petrobras anuncia aumento de 6,6% na gasolina e 3,7% no diesel

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (05), reajuste de R$0,15 por litro de gasolina, um aumento de 6,3% e R$0,10 por litro de diesel, o que representa 3,7% de acréscimo. O novo reajuste passa a valer a partir desta terça-feira (06).



É o primeiro aumento no valor fixado pela Petrobras desde que o novo presidente da empresa, general Silva e Luna, assumiu o cargo. A última alteração no preço da gasolina havia sido em 12 de junho, quando a estatal derrubou o preço do litro nas refinarias em R$ 0,05. Já o do diesel, foi em 1º de maio, quando passou a valer a redução de R$ 0,06 por litro.



De acordo com o presidente do Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis do Estado do Piauí (Sindpostos), Alexandre Valença, a alta prejudica não só os consumidores como também aos revendedores de combustíveis. “Esse ano já tivemos vários aumentos e de valores altos. Cabe aos empresários repassar ou não esse acréscimo de preço, mas como se trata de um aumento expressivo é muito difícil que ele não chegue ao consumidor. Isso também é ruim para os revendedores, porque perde-se vendas, já que os motoristas acabam reduzindo o consumo de combustíveis”, ressalta o presidente do Sindpostos.

Em alguns postos de combustível de Teresina, o preço do litro está acima de R$ 6. Para o taxista, Benício Mota, que faz viagens intermunicipais, o aumento interfere diretamente no bolso de quem precisa abastecer. “Eu abasteço todos os dias e gasto uma média de, pelo menos, R$1 mil por semana. Meu lucro está reduzido e muito devido aos aumentos da gasolina”, comenta.

