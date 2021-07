Piauí mantém a marca de gasolina mais cara do Nordeste; litro chega a R$ 6,10.

Pelo segundo mês consecutivo, o Piauí lidera entre os estados do Nordeste por ter a gasolina mais cara da região. Em junho, o valor médio do litro está custando R$ 6,102, enquanto em maio o valor chegou a R$ 6,047, o que representa um aumento de 0,91%. Os dados foram divulgados pelo Índice de Preços Ticket Log (IPTL).



No Estado, o Etanol teve alta de 1,60%, passando de R$4,933/litro em maio, para R$ 5,012 em junho. O Diesel sofreu alta de 1,14%, aumentando de R$ 4,448 no mês passado para 4,802 este mês. Em junho, o Diesel S-10 fechou em 4,817/litro, um aumento de 0,80%, já que em maio era comercializado por R$ 4,779/litro.



A região Nordeste registrou aumento de 4,93% no preço médio do etanol nas primeiras semanas de junho, na comparação com o fechamento de maio. No caso da gasolina, a alta foi de 1,68%. Ambas as taxas foram as mais significativas do território nacional no período. Com os aumentos, o etanol foi comercializado nos postos a R$ 5,133, o preço médio mais alto do País. A gasolina foi encontrada a R$ 5,880.



(Foto: Arquivo ODIA)

“Além do etanol e da gasolina, o Nordeste apresentou os maiores aumentos nos preços médios do diesel e do diesel S-10 neste início de junho. O tipo comum avançou 1,07% em relação ao fechamento de maio, e o tipo S-10 teve alta de 1,06%. Esses dois combustíveis foram comercializados a R$ 4,734 e R$ 4,772, respectivamente”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O Rio Grande do Norte se destacou nos aumentos. O diesel, o etanol e a gasolina no estado apresentaram as altas mais significativas do território nacional. O diesel comum avançou 2,56% e a gasolina, 3,23%. Já o etanol apresentou alta de 13,39%, muito acima da Paraíba, segundo maior aumento do País com taxa de 6,22%.

Na Bahia, os postos registraram a maior alta do diesel S-10 no território nacional, de 2,39% na comparação com o fechamento de maio. Já em relação ao etanol, o estado apresentou o combustível mais barato do Nordeste, a R$ 4,931.



O diesel e o diesel S-10 com menores valores médios foram encontrados em Pernambuco, a R$ 4,616 e R$ 4,570, respectivamente. Já a gasolina mais barata da Região Nordeste foi comercializada na Paraíba, a R$ 5,580.

O diesel e o diesel S-10 mais caros também seguem em Alagoas, a R$ 4,879 e R$ 4,934, respectivamente. Já o etanol com preço médio mais alto foi registrado no Rio Grande do Norte, a R$ 5,615.