Enem 2021: portões abrem ao meio dia e fecham às 13h; veja orientações

Os piauienses inscritos no Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) farão hoje (28) as provas de Matemática e Ciências da Natureza. As avaliações serão aplicadas em duas versões: a impressa presencial e a digital. As questões são iguais nas duas modalidades.



Assim como na prova do último domingo (21), é obrigatório o uso de máscara para ter acesso e permanecer nos locais de aplicação. O candidato deve levar ainda o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Vale lembrar que para os que forem fazer o Enem Digital, também é preciso caneta esferográfica preta transparente, porque os participantes recebem uma folha de rascunho para fazer os cálculos à mão.

No Piauí, o Enem na modalidade impressa acontecerá em 414 locais de prova, aplicado em 4.185 salas. No primeiro dia de aplicação, o Estado teve a segunda maior taxa de assiduidade na prova no país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte. Já o Enem Digital será aplicado em dois municípios, em 13 locais de prova com 62 salas.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Provas em meio à pandemia

O Enem 2021 segue algumas regras especiais em razão da pandemia de covid-19. É obrigatório o uso de máscara nos locais de aplicação de prova. Os candidatos que estiverem sintomas de covid ou de outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer para o exame e podem solicitar a reaplicação. Caso esta regra seja descumprida, o candidato será eliminado.

É obrigatório também levar documento de identificação original com foto. Não serão aceitos documentos digitais. Entre os documentos que podem ser apresentados estão a Carteira de Identidade (RG), a Carteira de Habilitação (CNH), o passaporte e a Carteira de Trabalho que tenha sido emitida após 27 de janeiro de 1997.

Leia também:

ENEM 2021: Invisibilidade e Registro Civil é tema da redação do Enem 2021, veja dicas

Polícia prende três candidatos procurados pela justiça durante prova do ENEM em Teresina

A caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente também é obrigatória para preencher o cartão de respostas no Enem impresso. No Enem Digital, ela poderá ser usada para fazer anotações na folha de rascunho. Não é permitido lápis ou borracha.

Como a prova tem duração de cinco horas, é recomendado que os participantes levem lanche e água.

Também é recomendado que se leve no dia do exame o Cartão de Confirmação da Inscrição. Nele, está, entre outras informações, o local de prova. O cartão pode ser acessado na Página do Participante.

Caso necessite comprovar que participou do exame, o estudante pode, também, na Página do Participante, imprimir a Declaração de Comparecimento para cada dia de prova, informando o CPF e a senha. A declaração deve ser apresentada ao aplicador na porta da sala em cada um dos dias. Ela serve, por exemplo, para justificar a falta ao trabalho.



Foto: Agência Brasil

Segundo dia de prova

No segundo dia de prova, os participantes resolverão questões de Matemática e de Ciências da Natureza. As provas possuem 45 questões cada. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Não é permitido entrar após o fechamento dos portões. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 18h30. O horário é o de Brasília.

O Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil