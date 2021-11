Acusado de roubo a banco é preso quando fazia a prova do ENEM na Zona Norte de Teresina

Um homem de 32 anos foi preso no início da tarde deste domingo (21) enquanto se preparava para iniciar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no CETI Prof Edigar Tito, bairro Memorare, zona norte da capital. Acusado de roubo a banco, o homem é investigado pela Polícia Federal e foi preso dentro da sala de aula por equipes da Polícia Militar em cooperação com uma equipe da Polícia Civil e da própria Polícia Federal. O jovem de iniciais E.J. C.C foi conduzido a Central de Flagrantes



Um dos responsáveis pela prisão do homem, o Comandante da Força Tarefa da Polícia Militar, Major Audivam, revelou detalhes da prisão e confirmou que o homem é investigado por roubo a banco. “Essa prisão é um trabalho integrado com a Polícia Civil e a Polícia Federal, esse indivíduo está sendo preso por força de mandado de prisão, já há a informação vinda da Polícia Federal, e estamos executando o que a lei determina. O crime é de assalto a banco” afirmou.

Major Audivam porém, não confirmou se o homem seria piauiense ou teria vindo de outro estado para fazer a prova no Piauí. O militar não confirmou também se o possível roubo a banco teria acontecido no estado. “Vamos fazer um levantamento da informação de onde ele é, mas a tipificação do crime dele é assalto a banco. Ele estava para fazer a prova” concluiu.

Em nota a Secretaria Estadual de Segurança confirmou a prisão do homem:

"A Secretaria Estadual de Segurança acaba se realizar uma prisão no CETI Prof. Edgar Tito, no bairro Memorare, na zona Norte de Teresina. O homem de iniciais E.J. C.C, 32 anos, iria iniciar a prova do Enem. E. J. C. C tem mandado de prisão em aberto acusado de assalto a instituição financeira. Neste momento o preso está sendo conduzido para Central de Central de Flagrantes de Teresina"

FOTO: Jailson Soares/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!